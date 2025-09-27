Nermin Nikšić o kandidatu za Predsjedništvo BiH : Predložit ćemo Denisa Bećirovića opet ispred Trojke! (Video)

Federalni premijer i lider SDP-a BiH, Nermin Nikšić, u večerašnjem izdanju „Bosanskog vjestnika“ govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, osvrnuvši se na političku krizu u kojoj se nalazi naša država, a koja je uzrokovana postupcima vlasti iz manjeg bh. entiteta – RS-a.

Nikšić: „Živimo u periodu kad se ljudi poput Kos više bore za BiH nego političari u BiH! Imali smo situaciju da se ne priznaje Tužilaštvo i Sud BiH, pa se predaš tom sudu, pa kažeš da ne priznaješ odluke CIK-a, pa ideš na izbore… Nadam se da će ljudi u RS-u shvatiti da pojedinac ne može biti iznad građana i da pojedinac ne može biti iznad države!“

Salihović: „Kajete li se što niste dali još jednu šansu Dodiku?“

Nikšić: „Ne mogu se kajati! Bilo je previše šansi!“

Salihović: „Kajete li se što ste ušli u priču sa Dodikom?“

Nikšić: „Nemam pravo da se kajem, jer smo napravili pomake! Da nije bilo te priče – Evropa ne bi pokazivala ovakve interese za BiH!“

Salihović: „Vi ćete podržati SDS-ovog kandidata na prijevremenim izborima u RS-u?“

Nikšić: „Ako opozicija ima jedinstvenog kandidata, mi ćemo podržati. Ako ima više kandidata opozicije, onda ćemo izabrati koga ćemo podržati od njih! Neka opozicija u RS-u utvrdi ko je kandidat, neka izađu sa kvalitetnim kandidatom… mi ćemo podržati! SDP neće imati svog kandidata!“

Salihović: „Šta je sa penzijama?“

Nikšić: „Revizija penzija neće biti. Reforme sistema hoće! Moramo ići u reformu; moramo uraditi nešto da dignemo standard! Moramo iznaći sredstva! Već imamo određene procjene, godišnje će nam trebati oko 500 miliona KM!“

Salihović: „Postoji li mogućnost da u 2026. dođe do povećanja minimalca?“

Nikšić: „Postoji! Ne mogu da pričam o tome! Da smo pričali dva mjeseca ranije o plati od hiljadu KM, ne bismo je nikad donijeli od pritisaka!“

Salihović: „Hoće li biti drugog kruga smanjenja doprinosa?“

Nikšić: „Hoće, ali ne mogu garantovati da će biti 1. 1. 2026. godine! Prvi krug nije dao rezultate koje smo očekivali od poslodavaca! Nije to otišlo u džepove radnika!“

Salihović: „'Binas’, koji je bio pred stečajem, postao je gigant. Pojavio se taj problem sa barutom. Čuli ste se sa Vučićem, dogovorili ste… Barut je stigao u Konjic. Ima li posla u ‘Igmanu’?“

Nikšić: „'Igman’ je zatekao neke ugovore koji su se morali u jednom periodu potpisati da bi ‘Igman’ radio, a koji nisu bili baš povoljni! Značajan udio u gubitku ‘Igmana’ bila je negativna kursna razlika! Ugovori oko kojih se pregovara su puno povoljniji! Igman će ponovo biti predvodnik namjenske industrije u FBiH!“

Salihović: „Hoće li biti baruta?“

Nikšić: „Hoće! Vučić nas je nakon pet minuta razgovora ispoštovao!“

Salihović: „Hoće li SDP imati svog kandidata za Predsjedništvo BiH?„

Nikšić: „Predložit ćemo Denisa Bećirovića opet ispred Trojke!„

Salihović: „Hoće li Denis?“

Nikšić: „Vidjet ćemo.“

Salihović: „A šta ako Denis hoće, ali ne bude SDP-ov kandidat?“

Nikšić: „Denis i ja nemamo nikakvih ličnih nesuglasica, garantujem. On nije u organima SDP-a jer se posvetio Predsjedništvu BiH, ali je važan član i treba ponovo biti kandidat za člana Predsjedništva BiH!“

