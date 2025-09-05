hamburger-icon

Nermin Nikšić: Nova “vlada” Rs je neustavna i nema saradnje s njom

05 Septembra
14:26 2025
“Izbor nove Vlade Rs je protuustavan zbog činjenice da Rs trenutno nema predsjednika, jer je pravosnažnim rješenjem CIK-a oduzet mandat Miloradu Dodiku zbog pravosnažne presude Suda BiH”, objavio je premijer entiteta F BiH Nermin Nikšić.

U saopćenju koje je postavio na svoj Facebook on ističe da su ove činjenice “svjesni i u Rs-u, pa je akt kojim je predložen novi mandatar obavijen velom tajnosti”.

“Činjenica je da Ustav  Rs precizno definira kako mandatara može predložiti jedino predsjednik Rs. Imenovanje nove Vlade će biti predmet ocjene Ustavnog suda.

Dok Ustavni sud ne donese odluku smataram da bi zajedničke odluke dvije Vlade, kao i svaka odluka Vlade Rs u pokušaju, bile nezakonite. Naravno da nas ovakva situacija dovodi u nemogućnost međusobne saradnje što ne smatram interesom naših građana, ali je to rezultat protivustavnog djelovanja vlasti u Rs.

Žao mi je zbog toga i nadam se kako će shvatiti da ovakvim djelovanjem najviše štete nanose svojim građanima i Rs-u”, poručio je Nikšić.

(Kliker.info-agencije)

