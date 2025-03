Nermin Nikšić nakon sastanka sa Čovićem: Ključno je održavanje mira i stabilnosti

Nermin Nikšić premijer Federacije BiH i predjsednik SDP-a obratio se novinarima nakon sastanka sa koalicijskim partnerima iz HDZ-a.

“Dragan je rekao ključnu stvar i zaista smatramo da je ovaj odnos sa Federacijom Bosne i Hercegovine, odnos partnerstva koji imamo između političkih partija Trojke i stranaka okupljenih u HNS-u, po nama jedna od ključnih stvari za stabilnost države Bosne i Hercegovine. Odmah da kažem da to partnerstvo, to dogovaranje nije usmjereno ni protiv koga i nema namjeru nikome da naudi, nego upravo da pokaže kako možemo razgovarati. I kad o nekim stvarima ne mislimo isto, ali da razgovori nemaju alternativu, da se dogovaramo, a onda kad se dogovorimo, da to što se dogovori da se realizuje.” kazao je Nikšić.

Nikšić je istakao da je dogovor jedino rješenje.

“Naravno, mi smo imali sporazum na državnom nivou potpisan koji ovih dana, svima je jasno da su naši partneri koji su tada bili i koji su to potpisali odlučili se na nekakve korake koje smo jasno okarakterizirali kao udar na ustavno-pravni sistem Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga, sve ove poruke koje šaljemo i koje pokušavamo slati sa ovih sastanaka, molim vas u tom pravcu da idemo sa nekakvim javnim stavovima. To je ključno važno za održavanje stabilnosti mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, funkcionisanje institucija, potpuno svjesni i manjkavosti svih i sistema i institucija, pa ako hoćete i nas samih u svemu kako funkcionišemo i šta se dešava u Bosni i Hercegovini. Ovo je zemlja, to ponavljam posljednje vrijeme vrlo često, u kojoj je vrlo važno da preduprijedimo i da spriječimo bilo kakve incidente, jer svaki i najmanji incident se ovdje neće završiti na nivou incidenta.” kazao je Nikšić.

“Mi kao političke partije Trojke smo imali malo intenzivnije razgovore sa predstavnicima opozicionih stranaka iz Republike Srpske, drago nam je i danas smo o tome razgovarali da će i HDZ razgovarati s njima i naravno, na osnovu svega onoga što smo mi razgovarali, što sutra bude rezultat tih razgovora, u nekom narednom periodu ćemo nastaviti tu komunikaciju i razgovore, opet samo sa jednim ciljem. I na tom je Dragan rekao da ono što smo postigli i što smo imali kao sporazum sa nekim dosadašnjim partnerima, ako ćemo praviti neko novo partnerstvo, također mora biti zasnovano na sporazumu, na dogovoru, na nekim principima koje ćemo raditi, ostvarivati, što ćemo u ovom periodu pred nama ostvarivati.” rekao je Nikšić.

