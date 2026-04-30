Čestitam timu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine na uspješno realizovanom vraćanju imovine Elektroprivredi Bosne i Hercegovine” na području Grada Mostara, izjavio je danas, 30. aprila, Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine (SDP BiH).

Kako je podsjetio, riječ je o imovini koja je nelegalno bila upisana u posjed Elektroprivrede HZ HB.

“Radi se o velikom uspjehu pravne države, pravnih timova koji su radili na ovom slučaju, te uspješno okončali aktivnosti na povratu imovine.

Saradnja između dvije elektroprivrede mora postojati, ali mora biti utemeljena na zakonu, Ustavu i uvažavanju nespornih pravnih činjenica”, izjavio je Nikšić.

Podsjetimo, JP Elektroprivreda BiH je 23. aprila saopćila da ima saznanja o nedavnom postupanju Odjela za urbanizam i građenje, Službe za katastar Grada Mostar, kojim je izvršena promjena nosioca prava u katastarskom operatu s Hidroelektrana na Neretvi na JP Elektroprivreda HZ HB d.d. – Mostar.

JP Elektroprivreda BiH je vrlo jasno naglasila da Hidroelektrane na Neretvi posluju u okviru JP Elektroprivreda BiH i kao takve su upisane u sudski registar: “Uvažavajući činjenicu da Hidroelektrane na Neretvi odnosno, JP Elektroprivreda BiH nije bila uključena u svojstvu stranke u ovom upravnom postupku Službe za katastar Grada Mostar, JP Elektroprivreda BiH je poduzela sve neophodne i raspoložive pravne radnje, mehanizme i aktivnosti radi zaštite prava i interesa svoje imovine na području Grada Mostar. Odmah po saznanju, JP Elektroprivreda BiH je podnijela zahtjev za inspekcijski nadzor kao i zahtjev za uvid spis koji joj do danas nije omogućen. Podnesen je zahtjev za priznavanje stranke u postupku kao i zahtjev za povrat u pređašnje stanje, po osnovu kojih se očekuje odluka upravnog organa koji je vodio postupak.”

(Kliker.info-Radio Sarajevo)