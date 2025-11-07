Nermin Bise : Da se povratnici Bošnjaci nisu vratili u Stolac treći entitet bi već bio gotova stvar (Video)
Udruženje građana iz Stoca podnijelo je krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Stjepana Boškovića zbog povrede ravnopravnosti čovjeka i građanina. Borba povratnika Bošnjaka traje godinama, a posljednjih mjeseci problemi i diskriminacija samo se gomilaju. U studiju N1 bio je Nermin Bise, novinar i aktivista s kojim smo razgovarali o diskriminaciji u Stocu, problemima i mogućim rješenjima.
Bise se, govoreći o brojnim primjerima diskriminacije, dotakao i povratnika koji su došli u velikom broju u Stolac i na taj način, kako kaže, spriječili rasparčavanje, odnosno, podjelu BiH.
“Stolac je grad koji je ostvario najveći procenat povratka i više od 90 posto ljudi se vratilo u Stolac i Bošnjaci su poremetili početni entuzijazam i raspoloženje za definitivnom podjelom BiH na tri djela. Da nije bilo tog povratka u Stocu mi bismo već sada pričali o trećem entitetu kao o gotovoj stvari. Tim povratak u Stolac je promijenio koncept svim politikama i u Mostaru i Sarajevu i Banjaluci kao i međunarodnoj zajednici. Tako da su Stočani vjerujte spriječili definitivnu podjelu BiH. Mi danas imamo BiH – kakvu-takvu, ali je imamo”, poručio je, između ostalog Bise.
(Kliker.info-N1)
