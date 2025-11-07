Nermin Bise : Da se povratnici Bošnjaci nisu vratili u Stolac treći entitet bi već bio gotova stvar (Video)

“Stolac je grad koji je ostvario najveći procenat povratka i više od 90 posto ljudi se vratilo u Stolac i Bošnjaci su poremetili početni entuzijazam i raspoloženje za definitivnom podjelom BiH na tri djela. Da nije bilo tog povratka u Stocu mi bismo već sada pričali o trećem entitetu kao o gotovoj stvari. Tim povratak u Stolac je promijenio koncept svim politikama i u Mostaru i Sarajevu i Banjaluci kao i međunarodnoj zajednici. Tako da su Stočani vjerujte spriječili definitivnu podjelu BiH. Mi danas imamo BiH – kakvu-takvu, ali je imamo”, poručio je, između ostalog Bise.

(Kliker.info-N1)