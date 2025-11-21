Neočekivano pomirenje Trumpa i Mamdanija : “Slažemo se oko mnogo više stvari nego što sam mislio” (Video)

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da je imao “vrlo produktivan sastanak” s novoizabranim gradonačelnikom New Yorka, Zohranom Mamdanijem.

“Imali smo vrlo produktivan sastanak. Imamo jednu zajedničku stvar. Želimo da ovaj naš grad kojeg volimo napreduje”, rekao je Trump u Bijeloj kući.

Mamdani iz redova Demokratske stranke i ne toliko poznati zastupnik koji je ranije ovaj mjesec pobijedio u gradonačelničkoj utrci za New York, zatražio je sastanak s Trumpom kako bi razgovarali o pitanjima troškova života i javne sigurnosti.

Republikanski predsjednik prijetio je ranije ukidanjem saveznih sredstava najvećem američkom gradu, dok je Mamdani redovito kritizirao niz Trumpovih politika, uključujući i planove da u New Yorku pojača provođenje saveznih migrantskih politika.

Iako je nazivao Mamdanija (34) “luđakom radikalne ljevice”, komunistom i “mrziteljem Židova”, s približavanjem sastanka Trump je u petak ublažio svoju retoriku, rekavši da očekuje “prilično pristojan” sastanak, pohvalivši Mamdanija za “uspješnu kampanju”.

“Što bolje radi, to sam ja sretniji”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom kabinetu nakon završetka sastanka.

Mamdani je rekao da cijeni sastanak s Trumpom i da je njihov razgovor bio zasnovan na “zajedničkom divljenju i ljubavi” da se pomogne Njujorčanima “koji se bore da priušte život u najskupljem

gradu u Sjedinjenim Američkim Državama”.

“Slažemo se oko mnogo više nego što sam mislio”, rekao je potom Trump.

Prijateljski ton dvojice političara iznenadio je mnoge, s obzirom na to da je Trump mjesecima oštro napadao Mamdanija i čak pozivao birače da podrže njegovog protukandidata, bivšeg guvernera Andrewa Cuoma. Na pitanje o prijašnjim napadima, Trump je umanjio njihovu važnost, sugerirajući da bi Mamdani mogao impresionirati konzervativce.

S druge strane, kada su Mamdanija upitali o njegovim kritikama na račun Trumpa, kojeg je nazivao “despotom”, novoizabrani gradonačelnik istaknuo je da su, unatoč ideološkim razlikama, pronašli zajednički jezik oko pitanja smanjenja troškova života.

Trump je na to ležerno dobacio: “Nazivali su me mnogo gorim imenima od despota.”

Tokom polusatnog obraćanja medijima, novinari su u više navrata pokušali isprovocirati sukob između dvojice čelnika. Kada je novinarka upitala Mamdanija smatra li i dalje Trumpa fašistom, predsjednik ga je prekinuo, potapšao po ruci i u šali rekao da može “samo reći da”.

“Lakše je nego objašnjavati”, dodao je Trump.

Mamdani je na to rekao: “Ok, da.”

Na pitanje smatra li da stoji pored “džihadista”, kako je Mamdanija nazvala republikanska zastupnica Elise Stefanik, Trump je odlučno odgovorio: “Ne, ne… Sastao sam se s čovjekom koji je vrlo racionalna osoba. Sastao sam se s čovjekom koji zaista želi vidjeti New York ponovno velikim.”

