Neočekivani savez : Hamas i Palestinska samouprava postigli dogovor o kontroli nad Gazom

Hamas i Palestinska uprava (PA) postigli su dogovor o osnivanju privremenog odbora koji će upravljati Pojasom Gaze i ondje nadzirati granične prijelaze i sigurnosne snage u Pojasu, nenadano je objavio jedan od Hamasovih vođa, Musa Abu Marzouk, dodajući da će “privremeni odbor” voditi ministar iz redova PA. Drugim riječima, kako bi sačuvali vlast, u Hamasu su spremni na pomirbu s Palestinskom upravom predsjednika Mahmuda Abasa, čije su članove protjerali iz Gaze još 2007., a mnoge pogubili.

Istina, Abu Marzouk nije pojasnio je li ovu odluku odobrio SAD, kao ni PA, što znači da nije jasno što će na kraju ispasti. Ali, prema arapskim medijima, za čelnika odbora koji bi vodio Gazu predložen je ministar zdravstva Palestinske uprave Maged Abu Ramadan, međutim, treba uzeti u obzir da je Izrael odbacio njegovu kandidaturu. No, očito je da Benjamin Netanyahu nije uspio likvidirati Hamas, kako je obećavao pune dvije godine.

“Unatoč teškim udarcima koje je pretrpio, Hamas je daleko od prihvaćanja bezuvjetne predaje. I dalje pokazuje otpornost, zadržava kontrolu nad velikim područjima Pojasa Gaze i tretira se kao legitimni partner za pregovore. U tim okolnostima Izrael se nalazi u prešutnoj konfrontaciji s američkom administracijom. Čini se da administracija predsjednika Donalda Trumpa dijeli, u većoj ili manjoj mjeri, pristup ‘država posrednica‘ koje nastoje spriječiti Izrael da ostvari sveobuhvatnu pobjedu”, piše The Jerusalem Post.

Abu Marzouk je optužio Izrael da i dalje odbija dopustiti snagama UN-a da djeluju u područjima koja su trenutačno pod njegovom kontrolom u Pojasu, što je, kako je naveo, u suprotnosti s nacrtom prijedloga koji su Sjedinjene Države podnijele Vijeću sigurnosti, a koji se usredotočuje na raspoređivanje međunarodnih stabilizacijskih snaga u Gazi. Pritom je izbjegao precizno odgovoriti na pitanje hoće li se Hamas razoružati kako to zahtijeva mirovni plan predsjednika Trumpa. Štoviše, zaprijetio je da bi umjesto Hamasa mogao doći netko – još opasniji.

“Hamas je snaga koja kontrolira teren u Gazi. Ako se razoruža, bit će drugog oružja i drugih skupina. Baš kao u Iraku, kada je iračka vojska raspuštena, uslijedio je kaos – pojavili su se Al-Kaida i ISIS. Zbog toga, svaka zamjenska snaga mora biti palestinska i dogovorena od strane Palestinaca, tako da neće biti odbacivanja ili unutarnjeg sukoba”, tvrdi Hamasovac.

Istovremeno je izraelska TV postaja Channel 12 izvijestila da se izraelski dužnosnici snažno protive dijelovima nacrta rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o uspostavljanju međunarodnih snaga u Gazi, koji je pripremila Trumpova administracija. Visoki američki dužnosnik je izjavio da su se “Izraelci ustručavali” određenih dijelova rezolucije, uglavnom zato što će raspoređivanje međunarodnih snaga zahtijevati još jednu fazu povlačenja IDF-a iz Gaze i ograničiti slobodu djelovanja Izraela na tom teritoriju u budućnosti.

Takozvane Međunarodne stabilizacijske snage (ISF) bit će zadužene za osiguranje granica Pojasa Gaze s Izraelom i Egiptom, zaštitu civila i humanitarnih zona te obuku novih palestinskih policajaca. Mandat snaga će uključivati ​​razoružavanje Hamasa, a u nacrtu se navodi da će ISF “stabilizirati sigurnosno okruženje u Gazi osiguravanjem procesa demilitarizacije Pojasa Gaze, uključujući uništavanje i sprječavanje obnove vojne, terorističke i ofenzivne infrastrukture, kao i trajno oduzimanje oružja od svih naoružanih skupina”.

