Neočekivani preokret: Čini se da krov one kuće u Poljskoj nije raznio ruski dron nego raketa iz poljskog F-16!

Priča o prodoru ruskih dronova u poljski zračni prostor, koji se dogodio prošle srijede, dobila je svoj nastavak.

Prošle sedmice najmanje 19 ruskih dronova (nove informacije govore o 21 dronu) upalo je u poljski zračni prostor, a Poljska je uz podršku vojnih aviona svojih saveznika u NATO-u oborila tri drona. Dijelovi oborenih dronova pronađeni su po raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj, a slučaj jedne uništene kuće u selu Wyryki Wola u lublinskoj regiji našao se pod povećalom.

Prema poljskom Rzeczpospolita portalu, kuću nije uništio ruski dron, već projektil koji ga je pokušao srušiti, a isti je ispaljen iz poljskog borbenog aviona F-16. Navodno je do pogreške došlo zbog neispravnosti u sistemu navođenja.

Dok iznosi informacije o uništenoj kući, lublinsko tužiteljstvo navodi da je štetu uzrokovao “neidentificirani leteći objekt” koji je oštetio krov i probio strop. Osobe koje su se nalazile u kući su preživjele, a vlasnica nekretnine medijima je rekla da je uspjela napustiti spavaću sobu svega nekoliko trenutaka prije nego što su ostaci upali unutra.

Ako nije dron, što je uništilo kuću u Wyryki? “Tužiteljstvo zna, ali neće reći”, piše Rzeczpospolita dodajući da su ostaci ostalih dronova lako identificirani, ali da tužiteljstvo u Lublinu odbija komentirati što je to zapravo “palo” u Wyryki.

“Objekt trenutno nije identificiran ni kao dron ni kao njegovi fragmenti”, stoji u kratkoj izjavi. “U ovom trenutku ne mogu definitivno reći što je palo na kuću u Wyryki. To je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka”, kaže Agnieszka Kępka iz Okružnog tužiteljstva u Lublinu.

Iz Rzeczpospolite tvrde da imaju saznanja koja stižu iz ključnih državnih sigurnosnih agencija i da je na kuću pao projektil.

“Radi se o projektilu AIM-120 AMRAAM s našeg F-16, koji je tokom leta doživio kvar sistema za navođenje i nije se aktivirao te, srećom, nije eksplodirao jer su se aktivirali sigurnosni uređaji”, ističe jedan od izvora koji dodaje: “Došlo je do ruskog zračnog napada, a Poljska se branila.”

Raketa koja je navodno pala na kuću duga je oko tri metra i teška više od 150 kilograma.

Potpukovnik Maciej Korowaj, bivši časnik Vojne obavještajne službe i analitičar specijaliziran za sigurnost i vojnu strategiju u Bjelorusiji, Rusiji i Ukrajini, naglašava da se radilo o kinetičkom udaru. “Nije bilo eksplozije, nije bilo detonacije, kao što se može vidjeti na fotografijama uništene kuće”, napominje.

(Jutarnji list)