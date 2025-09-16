Neočekivani preokret: Čini se da krov one kuće u Poljskoj nije raznio ruski dron nego raketa iz poljskog F-16!
Priča o prodoru ruskih dronova u poljski zračni prostor, koji se dogodio prošle srijede, dobila je svoj nastavak.
Prošle sedmice najmanje 19 ruskih dronova (nove informacije govore o 21 dronu) upalo je u poljski zračni prostor, a Poljska je uz podršku vojnih aviona svojih saveznika u NATO-u oborila tri drona. Dijelovi oborenih dronova pronađeni su po raznim lokacijama u istočnoj Poljskoj, a slučaj jedne uništene kuće u selu Wyryki Wola u lublinskoj regiji našao se pod povećalom.
Prema poljskom Rzeczpospolita portalu, kuću nije uništio ruski dron, već projektil koji ga je pokušao srušiti, a isti je ispaljen iz poljskog borbenog aviona F-16. Navodno je do pogreške došlo zbog neispravnosti u sistemu navođenja.
Dok iznosi informacije o uništenoj kući, lublinsko tužiteljstvo navodi da je štetu uzrokovao “neidentificirani leteći objekt” koji je oštetio krov i probio strop. Osobe koje su se nalazile u kući su preživjele, a vlasnica nekretnine medijima je rekla da je uspjela napustiti spavaću sobu svega nekoliko trenutaka prije nego što su ostaci upali unutra.
“Objekt trenutno nije identificiran ni kao dron ni kao njegovi fragmenti”, stoji u kratkoj izjavi. “U ovom trenutku ne mogu definitivno reći što je palo na kuću u Wyryki. To je pod istragom i čekamo mišljenja stručnjaka”, kaže Agnieszka Kępka iz Okružnog tužiteljstva u Lublinu.
Iz Rzeczpospolite tvrde da imaju saznanja koja stižu iz ključnih državnih sigurnosnih agencija i da je na kuću pao projektil.
“Radi se o projektilu AIM-120 AMRAAM s našeg F-16, koji je tokom leta doživio kvar sistema za navođenje i nije se aktivirao te, srećom, nije eksplodirao jer su se aktivirali sigurnosni uređaji”, ističe jedan od izvora koji dodaje: “Došlo je do ruskog zračnog napada, a Poljska se branila.”
Raketa koja je navodno pala na kuću duga je oko tri metra i teška više od 150 kilograma.
Potpukovnik Maciej Korowaj, bivši časnik Vojne obavještajne službe i analitičar specijaliziran za sigurnost i vojnu strategiju u Bjelorusiji, Rusiji i Ukrajini, naglašava da se radilo o kinetičkom udaru. “Nije bilo eksplozije, nije bilo detonacije, kao što se može vidjeti na fotografijama uništene kuće”, napominje.
(Jutarnji list)
Komentari