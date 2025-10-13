hamburger-icon

Neočekivani dar za Zmajeve : Rumunija šokirala Austriju i napravila haos u grupi sa BiH (Video)

Neočekivani dar za Zmajeve : Rumunija šokirala Austriju i napravila haos u grupi sa BiH (Video)

13 Oktobra
05:08 2025
U dramatičnom susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026, Rumunija je na domaćem terenu šokirala Austriju pobjedom 1:0, golom u 95. minuti koji je zatresao čitavu grupu u kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina.

Austrija je imala inicijativu i kontrolu tokom velikog dijela susreta, ali se domaći tim pokazao opasnijim, stvarajući konstantan pritisak pred golom gostiju. Stativu austrijskog gola pogodio je Valentin Mihaila u 60. minuti, dok je Rumunija nizala šanse koje su održavale neizvjesnost sve do samog kraja.

Konačan trijumf Rumunije osigurao je Gnita sjajnim udarcem glavom u sudijskoj nadoknadi, što je dodatno zakomplikovalo situaciju u grupi. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ovo znači da u naredna dva meča – protiv Rumunije u Zenici i Austrije u gostima – ima potpuno kontrolu nad svojim plasmanom, te direktan put na Svjetsko prvenstvo ostaje moguć.

(Kliker.info-agencije)

