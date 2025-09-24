Neobjašjivi zaokret Donalda Trumpa : ‘Ukrajina može vratiti sav teritorij koji je izgubila od Rusije’

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Kijev može “vratiti cijelu Ukrajinu u njenom izvornom obliku”, što označava veliku promjenu u njegovom stavu o ratu s Rusijom.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, rekao je da bi Ukrajina mogla vratiti “prvobitne granice odakle je ovaj rat počeo” uz podršku Evrope i NATO-a, zbog pritisaka na rusku ekonomiju.

Njegovi komentari uslijedili su nakon razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, održanih nakon što se Trump obratio Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku u utorak.

Trump je više puta izrazio želju za okončanjem rata, ali je ranije upozorio da bi taj proces vjerovatno uključivao odustajanje Ukrajine od dijela teritorije, ishod koji Zelensky dosljedno odbacuje.

U svojoj objavi, Trump je dodao da bi Ukrajina “možda mogla ići i dalje od toga”, ali nije precizirao na šta misli.

Također nije spomenuo Krim, koji je Rusija napala i anektirala 2014. godine.

Rusija je , podsjećamo,pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Trump je rekao da se njegov stav promijenio “nakon što se upoznao i u potpunosti razumio vojnu i ekonomsku situaciju Ukrajine/Rusije”.

„Putin i Rusija su u VELIKIM ekonomskim problemima i ovo je vrijeme da Ukrajina djeluje“, dodao je, nazivajući Rusiju „papirnim tigrom“.

Zelensky je pozdravio „veliku promjenu“ u Trumpovom stavu i, razgovarajući s novinarima u zgradi UN-a, rekao je da razumije da su SAD spremne dati Ukrajini sigurnosne garancije „nakon što se rat završi“.

Na pitanje kako bi to izgledalo, dodao je: „Ne želim lagati, nemamo konkretne detalje“, ali je spomenuo mogućnost većeg broja oružja, protivvazdušne odbrane i dronova.

Govoreći kasnije na Fox Newsu, Zelensky je rekao da ga je Trumpova objava na Truth Social o pozicioniranju Ukrajine iznenadila, ali da ju je shvatio kao „pozitivan signal“ da će Trump i SAD „biti uz nas do kraja rata“.

„Mislim da je činjenica da je Putin toliko puta lagao predsjedniku Trumpu također napravila razliku među nama“, rekao je voditelju Foxa Bretu Baieru.

Prije šest godina, Trumpova publika u UN-u se smijala, ove godine su šutjeli

Ranije u utorak, nakon svog govora pred UN-om, Trump je također rekao da zemlje NATO-a trebaju oboriti ruske avione koji krše njihov zračni prostor, nakon niza nedavnih upada ruskih borbenih aviona i dronova.

Prošle sedmice, Estonija i Poljska zatražile su konsultacije s drugim članicama NATO-a nakon što je Rusija u odvojenim incidentima povrijedila njihov zračni prostor. Rumunija, još jedna članica NATO-a, također je rekla da su ruski dronovi povrijedili njen zračni prostor.

Nakon sastanka u utorak, NATO je izdao saopštenje u kojem osuđuje postupke Rusije i upozorava da će koristiti “sva potrebna vojna i nevojna sredstva” da se odbrani.

“Rusija snosi punu odgovornost za ove postupke, koji su eskalirajući, riskiraju pogrešnu procjenu i ugrožavaju živote. Moraju prestati”, navodi se.

Alijansa je dodala da su postupci Moskve dio “obrasca sve neodgovornijeg” ponašanja.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je: “Mi smo obrambeni savez, da, ali nismo naivni, pa vidimo šta se dešava.”

Govoreći u UN-u, poljski predsjednik Karol Nawrocki ponovio je te komentare, rekavši da je njegova zemlja spremna “braniti svoju teritoriju” i “adekvatno reagovati”.

“Poljski narod, kao i zemlje centralne i istočne Evrope, neće se bojati ruskih dronova”, rekao je.

Rusija je negirala kršenje estonskog zračnog prostora, dok je insistirala da poljski upad nije bio namjeran i nije komentarisala incident u Rumuniji.

Na pitanje da li bi SAD podržale svoje saveznike u NATO-u ako obore ruske avione, Trump je rekao da to “zavisi od okolnosti” i pohvalio vojni savez zbog povećanja potrošnje na odbranu.

“NATO se pojačao”, rekao je, misleći na sporazum lidera o povećanju potrošnje na odbranu na 5% ekonomskog učinka njihovih zemalja do 2035. godine.

U svom govoru nekoliko sati ranije, Trump je kritikovao neke članice NATO-a što nisu prestale kupovati rusku energiju, rekavši da “finansiraju rat protiv sebe”.

U svakjom sličaju ova objava na Truth Social predstavlja zaokret nakon što je Trump veći dio godine proveo insistirajući da je situacija u Ukrajini teška.

U februaru je Trump, tokom njihove žestoke razmjene mišljenja u Ovalnom kabinetu, rekao Zelenskom da “trenutno nema karte” da pobijedi veću i mnogoljudniju naciju u ratu iscrpljivanja.

Prije razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u augustu, Trump je rekao da će pokušati vratiti dio teritorije za Ukrajinu, ali je upozorio da će doći do “nekih razmjena, promjena na terenu”.

Postojali su izvještaji da planira izvršiti pritisak na Zelenskog da preda cijelu istočnu ukrajinsku regiju Donjeck i Luhansk u zamjenu za zamrzavanje ostatka linije fronta od strane Rusije – prijedlog koji je Putin iznio na Aljasci.

Trump je također više puta prijetio da će nametnuti strože mjere Rusiji, ali do sada nije poduzeo nikakve akcije kada je Kremlj ignorisao njegove rokove i prijetnje sankcijama.

Nepredvidljivost je dugo bila jedan od zaštitnih znakova američkog predsjednika u vanjskoj politici, a možda je ovaj posljednji potez pokušaj da se uzdrmaju mirovni pregovori koji stagniraju više od mjesec dana nakon što je Trump ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu na Aljasci.

Najznačajniji dio Trumpove objave mogao bi biti način na koji je završila – uvjeravanjem da će SAD nastaviti prodavati oružje NATO-u koje bi zatim mogle proslijediti Ukrajini.

To nije naizgled gotovo beskonačna posvećenost ratnim naporima koju je pružila Bidenova administracija, ali je više od onoga što je Trump izgledao zainteresiran ponuditi ranije ove godine.

(Kliker.info-BBC)