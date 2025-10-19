Nenad Stevandić : “Jutros u crkvi preispitujem osjećanja. Nisam ponosan na jučerašnje odluke naše Skupštine”

“Jutros u crkvi preispitujem osjećanja. Nisam ponosan na jučerašnje odluke naše Skupštine, ali sam svjestan da moramo tražiti rješenje. Dodik je birao svog zamjenika, kao što bih ja ili neko drugi svog. Svi nosimo svoj krst i svoju odgovornost. RS je iznad i bit će je poslije svih nas”, napisao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić na X-u.

Podsjećamo, na 27. posebnoj sjednici NSRS Ana Trišić-Babić imenovana je za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, iako se u danima ranije najavljivalo da će to biti Željka Cvijanović.

Trišić-Babić je izabrana na tu funkciju jer je Miloradu Dodiku, čiji je bila savjetnik, CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske nakon presude Suda BiH.

Među zaključcima koji su jučer povučeni nalaze se i oni kojima je Narodna skupština RS ranije tvrdila da su Sud BiH, Tužilaštvo BiH i VSTV “neustavne kategorije koje je nametnuo visoki predstavnik suprotno Ustavu BiH i demokratskim načelima”.

(Kliker.info-Vijesti)