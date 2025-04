Nenad Pejić u Pressingu : “Ljubomoran sam na Prag i Češku jer su bili 20 godina iza nas, a sada su 20 godina ispred nas“ (Video)

Dugogodišnji direktor Radija Slobodna Evropa, predratni glavni urednik Televizije Sarajevo, novinar i publicist, Nenad Pejić, večeras je u Pressingu na N1 ispričao sa kakvim se pritiscima nosio u predratnom periodu kao glavni urednik, te kako je sam sebi zamjerio odluku da ode van BiH.

Kako je to prije izgledalo kada ste vi izabrani?

“Prvo imate jedan klasični pritisak koji dolazi iz njihovih izjava; mi smo bili istovremeno antisrpski, antihrvatski i antimuslimanski. Onda imate pritisak preko obitelji, moju djecu su zvali i govorili: Ubit ćemo ti tatu. Treći primjer nude vam funkcije, nije mi niko nudio novac. Najsmiješnija ponuda mi je bila da ću biti ministar informisanja. Onda imate pritisak preko kolega koji vam dođu u kancelariju i prigovore za izjave određenih sagovornika”, kazao je Pejić u Pressingu.

Potom je prepričao situaciju u kojoj se našao na sastanku sa tadašnjim ministrom informisanja.

“Bila je jedna situacija u kojoj je tadašnji ministar informisanja pozvao kompletno rukovodstvo, to je bilo vrijeme kada je moja plaća pala sa 1.700 KM na 70 KM. Nije bilo novca, niko nije plaćao TV pretplatu. On nam tada kaže da će nam platiti sve naknade, pod uslovom da ja podnesem ostavku. Moje kolege su bile protiv, ja sam rekao: čekajte, možda to ljudi žele. Otišli smo na zbor radnika, rekao radnicima da će imati to i to, ako ja odem. Tu ide trenutak satisfakcije, od oko 300 ljudi možda 30 je bilo ZA, ostali PROTIV. Rekli su mi da su me oni izabrali i da skupa idemo zajedno ili padamo dolje“.

Mijenjao stanove, krio se kod razvodnih kutija

Pejić je također ispričao kako se nivo pritisaka mijenjao i kako se odvijao.

“Nivo pritisaka se penje kroz različite načine; političke izjave, naredni nivo je na obitelj, onda ukidanje novaca, onda te traže kod kuće pa mi susjedi jave da ne dolazim. Onda mijenjaš stanove svaki dan. Jednom sam prespavao kod jedne djevojke Vesne na Ciglanama, bilo mi je divno, mlado društvo i neopterećeno. Ona je sutra dobila telefonski poziv da ako opet prespavam, na balkonu će joj biti kašikara. Onda dođe jedan trenutak kada ispred zgrade RTV doma dođu dva vozila JNA iz pravca Nedžarića, skrenu prema RTV domu i onda se vrate“, kazao je i dodao:

“Tada su mi rekli da se boje da sam prvi na redu ako dođu i da mi moraju naći mjesto da me sakriju. Našli su mi mjesto gdje su razvodne kutije i gdje se spajaju kablovi. Tu su stavili jedan jastuk i dekicu, ja sam sjeo, zatvorili su vrata a prije toga su mi dali pištolj i šanžer. Rekli su mi da se tu krijem. Vratim se u kancelariju i kažem; potpuno je besmisleno misliti da me neće naći“.

Da li bi vas ubili?

“Ne znam da li bi me ubili ali bih poslije bio prisiljen sigurno da uradim nešto što je ispod dostojanstva“.

“Sam sebi sam zamjerio odluku da odem, jer ne odlazi kapetan poslije broda. Jedan kolega mi je rekao da ako odlučim da odem da mu moram reći. Nisam ni njemu rekao, godinama nakon toga smo se čuli i rekao mi je da razumije da nikome nisam rekao”, kazao je Pejić.

Gost Pressinga potom je govorio o novinarstvu u BiH nekada i sada, političkim pritiscima i o tome kako Evropa gleda na to šta se sve dešava u BiH.

Šta se dešava u BiH

Kako je kazao na početku gostovanja, stiče se utisak da je mnogima u Evropi smiješno šta se dešava u BiH.

“Meni je žao jer sigurno ali polako, već godinama BiH klizi. Ne znam da li pretjerujem, ali čini mi se da je mnogima u EU smiješno šta se dešava u BiH. Smiješno im je što se neki ljudi svađaju tamo oko neke nacije i što im je nacija glavni dio identiteta.

Nekada su ljudi bili rođeni kao kmetovi i to im je bio identitet. Bio je seljak, kmet i nije mogao biti vlastela. Nacionalnost je postala identitet kada se oslobađalo od kolonija. Kada su se izgradile države, one su postale građanske. One države koje su svojim formiranjem postale građanske, danas idu velikim koracima naprijed. Ljubomoran sam na Prag i Češku jer kad vidim gdje su bili, bili su 20 godina iza nas, a sada su 20 godina ispred nas“.

Ljudi su upali u apatiju ili ravnodušnost?

“Slažem se sa tim da je entuzijazam, nada su bili puno veći onda (nakon završetka rata) nego danas. Ima ljudi koji još uvijek pokreću, guraju naprijed ali to više nije tolika količina emocija. Čak ih danas sprečavaju u tome. Znam neke koji se bore osobno, podržavam ih, ali nije to onaj opći osjećaj koji je postojao“.

Kakav osjećaj ima dijaspora 30 godina nakon rata?

“Ispričat ću anegdotu i opći osjećaj. Meni se čini da bi svako od nas beskrajno bio sretan kada bi se mogao vratiti u grad iz kojeg potiče i podijeli znanje sa ljudima. Znam neke koji bi došli besplatno. Čovjek bi umro sretniji kada bi nešto takvo uradio”, kazao je Pejić.

Pejić je čest gost i predavač po raznim lokacijama svijeta, ali u BiH je bio samo jednom.

“OSCE je jednom organizirao jedno predavanje i došao sam. Ali Hrvatska me zove, bio sam u Podgorici gdje je došlo dosta mladih. Ja sam se osobno nudio pismeno da dođem, da platim put i boravak, ne treba mi honorar, da održim predavanje i podijelim iskustvo – nisam dobio ni odgovor na to. Ja sam vodio kompaniju koja je imala budžet od 86 miliona dolara, digao sam ga na 123 miliona. Iskustvo neko postoji“.

Ružna osobina Sarajeva

Istakao je da Sarajevo ima jednu “ružnu osobinu” i to ne danas, nego od prije rata.

“Sarajevo ima jednu ružnu osobinu, i to nije današnja, nego predratna. Ne vole ljude koji uspiju. Čim ti malo izađeš iz vode, odmah te “klepe” i vrate nazad u prosjek. Kada čovjek sa istim kvalitetima dođe iz Beograda ili Zagreba, to bude prihvaćeno”.

“Mislim da sami na sebi ne radimo dovoljno. BiH ne radi na svojoj promociji, a ima itekako šta da promovira”, kazao je.

Ispričao je i kako je tadašnja TV Sarajevo imala više međunarodnih nagrada nego druge TV stanice zajedno.

“Mi smo imali tada više međunarodnih nagrada nego sve druge TV stanice zajedno. Radio Sarajevo je imao više nagrada. To je bilo vrijeme kada je BiH cvjetala. Hrvatska i Srbija su se suprostavljale da se osnuje TV Sarajevo. Po mojim informacijama je Josip Broz to prekinuo i odlučio da se osnuje. Tako je prema mojim informacijama, ja to ne mogu dokazati.

BHRT (ex. TV Sarajevo) je javna televizija koja treba da služi građanima države, ali je država ta koja nije podržala tu televiziju. To je bio problem prije, ali i danas“.

Također, Pejić smatra da se sa ovdašnjim kriterijima ne može uspjeti nigdje u svijetu.

“Država je podijeljena danas više nego prije 10 ili 20 godina, ovo je država koja već više od 30 godina živi u jednom vremenu u kome se isključivi kriteriji kroje: a – nacionalnost, b – pripadnost stranci. S tim kriterijima ne možete nigdje uspjeti”.

(Kliker.info-N1)