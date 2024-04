Nenad Čanak : : Rezolucija se usvaja, Dodik će biti sklonjen! Bit će još posljedica! Kakvi sabori, bre? (Video)

Opozicioni srbijanski političar Nenad Čanak ponovo je bio gost Senada Hadžifejzovića na Face TV gdje je kao i uvijek otvorenoi znalači govorio o aktuelnim odnosima u svijetu i regionu sa posebnim naglaskom na uzavrele odnose između BiH i Srbije .

Hadžifejzović: Rezolucija UN-a o genocidu u Srebrenici, čemu tolika drama?

Čanak: Velikosrpski nacionalisti govore da će Srbi biti proglašeni genocidnim narodom! Samo oni to govore! To im je džoker! Ako kažeš da je bilo ko od Srba uradio genocid, odmah su svi Srbi genocidni! E pa to nije tako! Nisu sijamski vezani! Imamo jedno ludilo opšte koje služi sluđivanju ljudi da ne bi pitali šta je bilo sa parama!

Hadžifejzović: Šta misliš šta će biti drugog maja?

Čanak: Rezolucija će biti usvojena! Doći će se do rješenja da se nije zgodno otcjepljivati jer nije dobro za srpski narod!

Hadžifejzović: Ljudi se plaše da nismo mi u planu skretanja pažnje sa Ukrajine. Koliko je to realno?

Čanak: Pa jesmo, mi smo meta!

Hadžifejzović: Rezolucija je samo motiv da se priča, galami, prijeti, a onda neće biti ništa?

Čanak: Nema šta da bude! Sa svih strana je NATO!

Hadžifejzović: Misliš li da će Dodik ustrajati na tom insistiranju da Vučić stane iza njegovih stavova pred kamerama? To je malo naporno, smara, zamorno. Šta je tu smisao Dodikovog tjeranja Vučića?

Čanak: To ti je isto kad momak pred punim restoranom zaprosi djevojku, pa ona pristane jer je sramota odbiti pred tolikim svijetom! Ovo je čisti hoštapleraj! Dodik je prostačina! Je li pitao nekog kad se ljubakao sa Putinom, je li s nekim to dogovarao, je li razmišljao o posljedicama, je li razmišljao kada je spremao vilu u San Petersburgu?! Promijenio je boju glasa! To je čovjek koji je u problemu! Može samo da prijeti! Kaže napravit ćemo narodni skup, i šta će biti?! Skupio se narod! Svesrpski sabor to je odlučivanje kao u neolitu! Kakvi sabori, bre?!

Hadžifejzović: Šta je cilj sabora?

Čanak: Da se uzajamno sokole!

Hadžifejzović: Ne očekuješ političke odluke?

Čanak: Dodiku niko neće da proda policu životnog osiguranja! Više nema sjedenja na dvije stolice! Znaš kako znaš da Vulin laže?! Otvara usta!

Hadžifejzović: Ovi sabori, sinoć su bili gosti iz regiona i ipak su priznali da je to bio Bošnjački sabor. To je politički projekat, šta je to? Kopiranje onoga što se dešava u Beogradu? Šta da grupacija želi, hoće, i da li to odgovara Srbiji?

Čanak: Čitava poenata u tome je da se ne dozvoli da neko bude Bosanac ili Vojvođanin! Sve mora da se svede u etničku koordinatu! Isto misli četnik u Beogradu i Ustaša u Zagrebu, isto!

Hadžifejzović: Kako Rezolucija o Srebrenici može da smijeni političku garnituru?

Čanak: Ovo je sve paljevina Hilandara!

Hadžifejzović: Misliš da Rezolucija o Srebrenici ovakva kakva sada jeste, da ona i takva može da izazove političke i pravne efekte?

Čanak: Političke apsolutno, za pravne ne!

Hadžifejzović: U strahu su od ukidanja entiteta…

Čanak: Dobrica Ćosić je imao filozofiju da je Srbija dobivala u ratu, a gubila u miru! I da su granice gdje su Srbi imali groblja! I to se završilo time da se od granice Srbije i srpskog groblja, dođe do toga su granice RS-a, granice masovnih grobnica! U srpskom svijetu se prvo fasciniraju budale i onda se onima koji nisu budale zapuše usta!

Hadžifejzović: Šta ako Amerika kaže da Dejton ne funkcioniše i da ga promijeni?

Čanak: Dejton nije bio kraj rata, to je bio prekid rata! Da se prekine sa ubijanjem i razaranjem! Tačka! To ne može dovijeka! Dejton je bio primirje na određen period, njime ništa nije rješeno! Nije završeno pitanje kako da završiš rat u kojem niko nije kriv! Iza genocida stoji idealogija, a toj ideologiji se ništa nije dogodilo, niko nije odgovarao! Dozvolilo se da se nastavi istim putem! Imamo bazu koja se zove RS i iz koje možemo da nastavimo istu priču!

Čanak za kraj šalje upozorenje cijelom svijetu: „Ako se ne odbrani Ukrajina, šta je sljedeće, Poljska, Baltičke zemlje, Zapadni Balkan, Kosovo, BiH?!“

Hadžifejzović: Kako vidiš ljeto poslije drugog maja šta nas čeka na Balkanu?

Čanak:“Sve za Bosnu, Bosnu za ništa!“

(Kliker.info-Face TV)