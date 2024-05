Nenad Čanak brutalan: “Svi Srbi se udružili da kažu da nismo genocidan nego strašno zločinački narod!” (Video)

Čanak: „Rezolucija je došla prekasno! Kad nešto ne liječiš – to se zapusti! Mi smo to htjeli uraditi još prije dvadeset godina, a sad to nema ko učiniti u Skupštini Srbije! Tražio sam da piše genocid kad sam bio poslanik! Nisam ni genocidan ni zločinac, a Srbin sam! Srbijanski režim sad će morati krečiti murale Ratka Mladića! Dodik je hohštapler i prevarant! Plaši ljude da je pokrao sve što je mogao pokrasti, da je ojadio šta je mogao ojaditi! Nikog nema iza leđa! Čini da ljudi žive u strahu, a dogovara se s Amerikancima!“

(Face TV)