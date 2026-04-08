(Kliker.info)

SAD su pristale na dvonedeljno primirje s Iranom koje je predložio Pakistan, izjavio je američki predsjednik Trump u utorak navečer.

U isto vrijeme i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je Teheranovo prihvatanje i rekao da će Iran dozvoliti “siguran prolaz” kroz Hormuški moreuz tokom te dvije sedmice “putem koordinacije s iranskim oružanim snagama”, javlhja američki portal Axios.

Inače, pakistanski prijedlog, koji je došao nekoliko sati prije Trumpovog roka za pokretanje masovnih napada ako se ne postigne dogovor, uključuje pauzu u Trumpovoj prijetnji i obavezu Irana da otvori Hormuški moreuz na dvije sedmice.

Taj dvonedeljni period bi se koristio za pregovore o širem sporazumu o potencijalnom okončanju rata. Očekuje se da će SAD i Iran održati mirovne pregovore u petak u Islamabadu, rekla su dva izvora upoznata s planovima za Axios.

Što je naročito važno i Izrael je pristao na primirje i također će obustaviti svoje napade, rekao je zvaničnik Bijele kuće.Isti zvaničnik je dodao da će primirje stupiti na snagu kada Iran otvori Hormuški moreuz.

Axios naglašava da su putem posrednika uporedo vođeni i razgovori o potencijalnim pregovorima uživo, u kojima će učestvovati i vjerovatno voditi američki potpredsjednik Vance, iako ništa nije objavljeno.

Objava dolazi manje od 12 sati nakon što je Trump zaprijetio da će uništiti cijelu iransku “civilizaciju”. Preciznije, prijetio je mostovima, elektranama i potencijalno naftnoj i vodnoj infrastrukturi.

Finansijska tržišta su s trenutnim olakšanjem reagirala na vijest o dvosedmičnom prekidu vatre. Tržišta su cijeli dan bila slaba zbog straha od eskalacije, prije nego što su se oporavila krajem dana zbog znakova da bi dogovor mogao biti na dohvat ruke.

Pregovori između SAD-a i Irana dobili su zamah u posljednja 24 sata, kako je izvijestio Axios, a Pakistan je bio glavni posrednik.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, lideri Saudijske Arabije i UAE, te politički saveznici poput senatora Lindseyja Grahama (R-S.C.) pozvali su Trumpa da odbaci svaki prijedlog osim ako Iran ne napravi velike ustupke.Članovi Trumpovog tima, uključujući Vancea i izaslanika Stevea Witkoffa, savjetovali su mu da prihvati dogovor ako ga mogu postići.

“Na osnovu razgovora s premijerom Shehbazom Sharifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su tražili da zaustavim destruktivnu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, NEPOSREDNO i SIGURNO OTVARANJE Hormuškog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran u periodu od dvije sedmice”, napisao je Trump.

“Ovo će biti dvostrano PRIMIRJE! Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU s Iranom i MIRU na Bliskom istoku.”

„Dobili smo prijedlog od Irana od 10 tačaka i vjerujemo da je to izvodljiva osnova za pregovore. Gotovo sve različite tačke ranijih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ali period od dvije sedmice će omogućiti da se Sporazum finalizira i dovrši.“

„U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsjednika, a također i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rješenja. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!“

„U ime Islamske Republike Iran, izražavam zahvalnost i poštovanje svojoj dragoj braći, Njegovoj Veličanstvu premijeru Pakistana Sharifu i Njegovoj Veličanstvu feldmaršalu Muniru, za njihove neumorne napore da okončaju rat u regiji“, napisao je iranski ministar vanjskih poslova Araghchi.

“Kao odgovor na bratski zahtjev premijera Sharifa u njegovom tvitu, i uzimajući u obzir zahtjev SAD-a za pregovore na osnovu njihovog prijedloga od 15 tačaka, kao i najavu predsjednika SAD-a o prihvatanju općeg okvira iranskog prijedloga od 10 tačaka kao osnove za pregovore, ovim izjavljujem u ime iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost: Ako se napadi na Iran zaustave, naše moćne oružane snage će prekinuti svoje odbrambene operacije. U periodu od dvije sedmice, siguran prolaz kroz Hormuški moreuz bit će moguć putem koordinacije s iranskim oružanim snagama i uz dužno razmatranje tehničkih ograničenja,”napisao je ministar Aragchi.

