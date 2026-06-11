Američka vojska je kasno u srijedu pokrenula zračne napade na Iran, drugu noć zaredom, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio Teheran da će biti “vrlo teško pogođen” ako se ne postigne dogovor o okončanju rata koji traje više od tri mjeseca.

Centralna komanda SAD-a je u saopštenju navela da su njene snage počele izvoditi dodatne “samoodbrambene napade na više ciljeva u Iranu po naređenju vrhovnog komandanta”.

“Udari su odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana”, dodaje se u saopštenju.

Nekoliko iranskih medija, uključujući državnu televiziju IRIB, izvijestilo je o glasnim eksplozijama u gradovima širom zemlje.

Dan ranije, američki zračni napadi potresli su nekoliko lokacija u Iranu kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache u Hormuškom tjesnacu. Iran je potom pokrenuo napade na američke baze u regiji u napadu odmazde.

Trump je u srijedu novinarima rekao da smo ih “jučer snažno udarili i da ćemo ih danas ponovo snažno udariti”.

Prije novih napada, iranski predsjednik Massoud Pezeshkian rekao je u emisiji X da će se njegova zemlja čvrsto oduprijeti pritisku i rekao da su Trumpove prijetnje znak očaja Washingtona.

Trump je, obraćajući se novinarima, također rekao da SAD vade naftu iz Irana.

“To tek danas prvi put objavljujem, ali mi ispumpavamo milione barela nafte, milione barela svake noći”, rekao je Trump, dodajući da je Iran “tek sada to shvatio”.

U vezi s pregovorima s Iranom, Trump dodao je da SAD žele sporazum koji je smislen i funkcioniše.

“Bili smo vrlo blizu sporazuma, ali nas stalno vuku, stalno nas ismijavaju”, dodao je.

Trump je rekao da se Iran već složio da neće razvijati nuklearno oružje – jedan od ključnih zahtjeva Washingtona – ali da sporazum još nije potpisan.

Američki mornari se pripremaju za lansiranje borbenog aviona s nosača aviona USS Abraham Lincoln 28. maja 2026. godine.

Ranije je odbor guvernera 35-članog komiteta UN-a za nuklearnu energiju odobrio rezoluciju koju su podržale SAD, a kojom se od Irana zahtijeva da prijavi svoje preostale zalihe obogaćenog uranijuma i dozvoli inspektorima ulazak u zemlju.

Iranski ambasador u Austriji, Reza Najafi, rekao je za AFP da je rezolucija “kontraproduktivna” i prepreka u razgovorima s Washingtonom.

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Bliskom istoku, generalni sekretar svjetske organizacije Antonio Guterres (Guterres) naznačio je da je nesavršen prekid vatre bolji od povratka ratu u punim razmjerima.

“Ne bismo trebali minimizirati rizike” o malom požaru koji postaje pravi požar, ili drugim riječima: rat velikih razmjera”, rekao je.

Trump je ranije izjavio da je iranska vojska “potpuno poražena”, upozoravajući da će Teheran “platiti cijenu” zbog “predugog pregovaranja o sporazumu” s Washingtonom.

Međutim, nekoliko trnovitih pitanja stoji na putu dogovora, uključujući sudbinu iranskog obogaćenog urana, izraelski rat protiv Hezbollaha u Libanu i zahtjev Teherana da Washington oslobodi svoju zamrznutu imovinu u inostranstvu.

(Kliker.info-agencije)