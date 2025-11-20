Neki to nazivaju i poetskom pravdom : Bile su mu bezuvjetno odane, a onda su tri žene zadale najteži udarac Donaldu Trumpu

Nemam pojma što se nalazi u dokumentima o Jeffreyju Epsteinu, teško mi je uopće i spekulirati. No, najbitnije pitanje u ovom trenutku jest zašto se predsjednik Donald Trump toliko grčevito opire njihovoj objavi, zapitala se tijekom razgovora za CNN republikanska zastupnica u Kongresu Marjorie Taylor Greene u nedjelju.

Manje od 24 sata poslije, spoznavši da je potpuno izgubio kontrolu nad najvjernijim pijunima pokreta MAGA u američkom parlamentu, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social republikanskim zastupnicima Kongresa iznenada – ipak – naredio da glasaju za prijedlog zakona koji će omogućiti objavu svih neklasificiranih dokumenata o slučaju koji mjesecima ne silazi s naslovnica svjetskih medija.

Dvostranački zakonski prijedlog ove je sedmice tjedan usvojen s gotovo šokantnim omjerom 427 glasova za i jednim glasom protiv, nakon čega ide u Senat na daljnju obradu gdje bi, prema prvotnim procjenama, također mogao dobiti dvostranački blagoslov uvjerljive većine stotinu senatora. Već za tridesetak dana dokument bi mogao postati dostupan svakom Amerikancu (i korisniku interneta).

I tako se Trump sa svojom odanom ministricom pravosuđa Pam Bondi našao na samom početku sage kojoj su mjesecima zajedničkim snagama pošto-poto pokušavali stati na kraj. Međutim, za razliku od lipnja ove godine kada je još uvijek odavao dojam apsolutne moći i kontrole nad svim organima trodiobe vlasti u SAD-u, predsjednik u bitku koju je pokušao izbjeći ulazi evidentno politički ranjiviji.

Inflacija i dalje divlja. Podaci objavljeni u oktobru 2025. pokazuju da su cijene namirnica od augusta do septembra porasle za 0,3 posto, i to nakon značajnog skoka od 0,6 posto što je bio najveći mjesečni porast u posljednje tri godine.

Umjesto sigurnosti koju im je na početku mandata obećao, građani primjećuju kaos i nepotrebnu okrutnost. Povrh toga, recentni lokalni izbori iskristalizirali su nove pukotine u pokretu MAGA zbog kojih su – kako to u politici uvijek biva – “prvi štakori počeli napuštati brod za koji djeluje da lagano tone”.

Kao katalizator rastućeg nezadovoljstva poslužio je slučaj Epstein, a možda i najveća ironija u tome sakrila se u činjenici da su glavnu ulogu u najvećem udarcu reputaciji i moći Donalda Trumpa od njegova ponovnog dolaska na vlast imale tri dosad bezuvjetno odane MAGA republikanke. Osim spomenute Marjorie Taylor Greene, za taj šokantni preokret zaslužne su i Lauren Boebert iz Colorada te Nancy Mace iz Južne Karoline.

Sve tri žene su posljednjih mjeseci pretrpjele razne prijetnje i pokušaje potkupljivanja Bijele kuće. Za razliku od Boebert, koju su Trumpovi suradnici navodno čak pozvali i u famoznu sobu za situacije u Bijeloj kući na “prijateljsko čavrljanje o prioritetima Kongresa”, Greene je ovih dana otvoreno priznala da su joj dužnosnici aktualne administracije i Trumpovi simpatizeri otvoreno prijetili smrću, optuživši je pritom za veleizdaju. Nije im ostala dužna.

“Reći ću ja njima tko je izdajnik naroda: svaki Amerikanac koji prvenstveno služi sebi, a onda drugim nacijama dok mu je Amerika na dalekom trećem mjestu. Domoljub je onaj koji je sve spreman staviti na liniju kako bi služio sunarodnjacima. Svakome je jasno kojoj kategoriji pripadam ja, a kojoj pripadaju oni”, odbrusila mu je javno.

Za Trumpa možda i najnepovoljnija okolnost ove škakljive situacije krije se u činjenici da su mu udarac zadale MAGA zastupnice koje, koliko god se očajnički trudio, baš nikako ne može predstaviti kao “republikanke starog kova koje još uvijek nisu prigrlile novo normalno”. Svemu tome kumuje i još jedan republikancima nepovoljan trend koji su tek rubno osvijestili.

Naime, pokret MAGA bio je toliko fokusiran na činjenicu da su u prošlom izbornom ciklusu pridobili mlade muškarce da su potpuno smetnuli s uma kako sve toksičnijom manosferom rapidno gube podršku američkih žena.

Dok stranački ešalon, od Tuckera Carlsona i Megyn Kelly pa sve do samog potpredsjednika SAD-a J. D. Vancea, fokus posljednjih dana posvećuje relativizaciji neonacističkog opusa podcastera Nicka Fuentesa u provizornom pokušaju da se dodvore njegovim groypersima, prednost koju kandidati Demokratske stranke – osobito oni umjerene struje – uživaju pred republikanskim MAGA oponentima počela se približavati 20 posto.

Da Trumpovu svitu nije potpuno opila moć, iz ovoga bi naučili lekciju te bi spomenutu trojku iz Kongresa iskoristio za prebrođivanje rodnog jaza uoči izbora 2026. koje si ne smiju dopustiti izgubiti. No, kako to inače biva, ruku pod ruku s (apsolutnom) moći dolazi i (nekontrolirana) obijest koja vodi direktno u propast.

Neki to nazivaju i poetskom pravdom.

Tea Trubić Macan (Jutarnji list)