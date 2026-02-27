Nekadašnjem gigantu bivše Jugoslavije prijeti propast: “Bojim se da je ovo izdisaj crne metalurgije u BiH”

Željezari u Zenici, nekadašnjem gigantu metalurške industrije u bivšoj Jugoslaviji koji sada ima oko 2000 zaposlenih, prijeti propast nakon kolapsa Koksare Lukavac, koja je početkom sedmice definitivno prestala raditi, upozorili su u petak predstavnici uprave i sindikata zeničke tvornice.

Željezara, utemeljena još potkraj 19. vijeka , u konstantnoj je krizi od raspada bivše zajedničke države, a od 2025. ima novog vlasnika nakon što se iz nje povukao metalurški gigant Mittal Steel.

Vlada Federacije BiH u njoj ima manjinski vlasnički udio od osam posto, dok su ostale dionice u vlasništvu privatnika, no njihova nastojanja da stabiliziraju proizvodnju čelika suočena su s brojnim zaprekama, koje uključuju protekcionističke mjere, odnosno uvozne kvote za čelik što ih je uvela Srbija kao njihovo najveće tržište, ali i s novim problemima nastalim nakon što je prekinuta proizvodnja koksa u Lukavcu.

U upravi Nove željezare Zenica, kako je sada službeni naziv te tvrtke, upozoravaju i kako je njihova proizvodnja ugrožena nelojalnom konkurencijom, odnosno masovnim uvozom čelika, pretežito iz Turske, Kine i Italije.

Direktor prodaje željezare Saša Božić kazao je kako su ostali bez rezultata njihovi napori da se država angažira i zaštiti domaću proizvodnju od prekomjernog uvoza, barem u ograničenom vremenskom razdoblju do 200 dana. Upozorio je da čelik koji se uvozi u BiH ne prolazi nikakvu kontrolu kvalitete.

– Ne tražimo nikakve subvencije. Tražimo samo osnovno, da ono što proizvodimo možemo i prodati. Mi smo jedina država koja ima svoju proizvodnju željeza, a nismo zaštićeni, kazao je direktor željezare Ahmed Hamzić.

Pojasnio je kako u Željezari sada imaju novi problem, jer nakon zatvaranja koksare u Lukavcu koks moraju naručivati iz inozemstva, za što im trenutačno treba 50 miliona dolara.

– Bojim se da je ovo izdisaj crne metalurgije u BiH, kazao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Željezare.

Zbog zatvaranja pogona u Lukavcu višemilijunsku štetu će pretrpjeti i teretni promet željeznicama u BiH, koje su prevozile koks.

