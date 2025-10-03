Neformalna grupa građana ‘4. oktobar’ upozorava : Tragedija u Jablanici može se ponoviti

Neformalna grupa građana “4. oktobar” u petak je u Donjoj Jablanici organizirala komemorativno okupljanje povodom prve godišnjice stradanja 19 osoba u poplavama i klizištima na području Općine Jablanica.

Grupa koju čine članovi obitelji stradalih, komemoraciju je održala u Donjoj Jablanici na lokalitetu stradanja – u blizini stare željezničke postaje.

U petak je Jablanici, u organizaciji općinskih vlasti, održana komemorativna akademija u povodu prve godišnjice stradanja 19 stanovnika Jablanice u bujičnim poplavama i klizištima u noći s 3. na 4. listopada 2024. godine. – Općina Jablanica ovim činom želi pokazati da žrtve tragedije n…

– Cilj okupljanja je apsolutno zanemarivanje slučaja i nerad Tužiteljstva HNK pa i svih drugih koji su trebali djelovati, a nisu – izjavila je Ajla Jahić ispred Neformalne grupa građana “4. oktobar”.

Jahić se posebno požalila na sporost istrage nadležnih kojom su obuhvaćeni jedna pravna osoba – gospodarsko društvo i četiri fizičke osobe, i to zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela “zlouporaba položaja ili ovlasti” u stjecaju s kaznenim djelom “teški slučajevi izazivanja opće opasnosti”, kaznenim djelom “onečišćenje okoliša”, te kazneno djelo “nesavjestan rad u službi”.

– Nitko nas nije podržao u nastojanju da se završi sudski postupak, koji zapravo nije ni počeo. Rekli su da je prikupljanje dokaza u tijeku, da je proces otvoren. Svi koji su se pojavili tu jedan dan, mogli su dobiti dovoljno dokaza – naglasila je Jahić.

– Odgovornost mora biti na vlasniku ‘kamenoloma smrti’ i ljudi koji su tada bili na vlasti. Nije također ništa urađeno ni na zaštiti lokacije, jer i dalje je tu puno kamena pa ako se dogodi bilo kakva elementarna nepogoda, tragedija se može ponoviti – dodala je.

Podsjećamo, povodom prve godišnjice tragedije, općinske vlasti u Jablanici ranije su organizirale komemoraciju u Muzeju “Bitka za ranjenike na Neretvi”.

(Kliker.info-Fena)