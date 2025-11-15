Nedžad Latić: Sarajevo udbaški kupleraj! Bakir već izgubio! Reisa mi ne spominjite! Senad i ja pobijedili (Video)

Gost „Centralnog dnevnika“ bio je novinar Nedžad Latić.

„Neće se vratiti Bakir; dobio je pleksus od Amerikanaca. Njemu će se zaprijetiti da ne izađe na izbore! Šaćirbegović mi je rekao da će ga ubiti, zbog tužbe Jugoslavije i što ga je Holbrooke natjerao da kaže RS! Tužila me Dodikova alapača! Dodik je osokoljen Gazom, zato ovako govori! Željka je gostovala na ‘Hayatu’, jer postoji veza između SDA i SNSD-a!“, rekao je Latić.

Latić: „Ozlojeđen sam i razočaran! Nemam riječi za politiku i političare! Sarajevo je postalo udbaški kupleraj! Veoma sam razočaran! Ne pijem kafe, ne mogu više da ih slušam! Ne zamjeram ništa svojim neprijateljima, zamjeram sebi! Ako se ne znam odbraniti – zgazi me!“

Posljedice novinarskog rada i sudski pritisci

Latić: „Proživio sam pakao zbog svojih tekstova u The Bosnia Timesu! Najtužniji sam novinar u BiH; tolika je ta duboka država. Autori mojih tekstova su hapšeni, po sudovima su završavali. Ja kad uđem na sud – kao da je ušao Zika Turković! Tako me gledaju. Ranko Debevec me je isto tužio! Imam skoro četrdeset tužbi!

Politika Bošnjaka, Dejton i međunarodni odnosi

Latić: „Kakav god da je Dejton, ova nacija ne može ni na šta odgovoriti – mislim na Bošnjake! Mirovni sporazum, kakav god da je, zaustavio je rat. Donio je nekakav mir, tako to neki zovu.

Imate sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a i imate Ameriku koja više ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja BiH! Imate Tursku – jeste li ikad čuli da se turski ambasador suprotstavio Rusiji? Zašto Dodik ovako može govoriti o muslimanima? Međunarodna zajednica je ubleha! Željko Komšić drži pressicu Demokratske fronte u Generalnoj skupštini UN-a! Mislim da smo u ambisu! Gdje imamo nadu?“

SDA, Trojka i bošnjačka politika

Salihović: „Hoće li stvari biti bolje ako se SDA vrati?“

Latić: „Bakir se nikada neće vratiti! Njemu će zaprijetiti da ne smije biti kandidat! Osamdeset posto Bošnjaka prozapadno je orijentisano! Bakir izjavljuje za ‘Al Arabiju’: ‘Zapad me smijenio!’ Kakva je onda razlika između Dodika i Bakira? Nije Trojka pobijedila! Podržao bih Blanušu; išao bih na mišiće s Dodikom. Trojka ne zna ništa, ne zna da podrži Blanušu! Ne može treći entitet Čovićev bez pristanka nekoga poput Bakira. To ne mogu Konaković ili Nikšić! Sa Cerićem i Zukorlićem sam pravio Bošnjački kongres zbog toga; strahovao sam od formiranja trećeg entiteta! Hrvatska politika će se popraviti prema Bošnjacima. Prepali su se ovoga što se dešava s Dodikom! Nema niko ovdje Bošnjake da zaštiti! Bio sam neprijatelj broj jedan ove države, bošnjačke!“

“Sarajevo safari” – nastanak filma i lična uloga

Salihović: „Bili ste jedan od glavnih aktera da nastane film Sarajevo safari?“ Latić: „To smo uradili moji prijatelji Zajc i ja. U ratu su snimili te snimke. Zajc me zvao, rekao da ima tu priču. Mislio sam da je to igra obavještajnih službi. Stajao sam iza tog filma; finansirao ga je Hasan Čengić. On je htio da ja potpišem taj scenarij. Desetine takvih stvari uradio sam besplatno za ovu naciju! Kada sam vidio da Slavoj Žižek piše o tom filmu… Nijedan, osim filma Danisa Tanovića, nije polučio takav uspjeh kao Sarajevo safari!“

