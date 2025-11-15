hamburger-icon

Kliker.info

Nedžad Latić: Sarajevo udbaški kupleraj! Bakir već izgubio! Reisa mi ne spominjite! Senad i ja pobijedili (Video)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Nedžad Latić: Sarajevo udbaški kupleraj! Bakir već izgubio! Reisa mi ne spominjite! Senad i ja pobijedili (Video)

15 Novembra
05:31 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Gost „Centralnog dnevnika“ bio je novinar Nedžad Latić.

„Neće se vratiti Bakir; dobio je pleksus od Amerikanaca. Njemu će se zaprijetiti da ne izađe na izbore! Šaćirbegović mi je rekao da će ga ubiti, zbog tužbe Jugoslavije i što ga je Holbrooke natjerao da kaže RS! Tužila me Dodikova alapača! Dodik je osokoljen Gazom, zato ovako govori! Željka je gostovala na ‘Hayatu’, jer postoji veza između SDA i SNSD-a!“, rekao je Latić.

Latić: „Ozlojeđen sam i razočaran! Nemam riječi za politiku i političare! Sarajevo je postalo udbaški kupleraj! Veoma sam razočaran! Ne pijem kafe, ne mogu više da ih slušam! Ne zamjeram ništa svojim neprijateljima, zamjeram sebi! Ako se ne znam odbraniti – zgazi me!“

Posljedice novinarskog rada i sudski pritisci

Latić: „Proživio sam pakao zbog svojih tekstova u The Bosnia Timesu! Najtužniji sam novinar u BiH; tolika je ta duboka država. Autori mojih tekstova su hapšeni, po sudovima su završavali. Ja kad uđem na sud – kao da je ušao Zika Turković! Tako me gledaju. Ranko Debevec me je isto tužio! Imam skoro četrdeset tužbi!

Politika Bošnjaka, Dejton i međunarodni odnosi

Latić: „Kakav god da je Dejton, ova nacija ne može ni na šta odgovoriti – mislim na Bošnjake! Mirovni sporazum, kakav god da je, zaustavio je rat. Donio je nekakav mir, tako to neki zovu.

Imate sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a i imate Ameriku koja više ne želi da se miješa u unutrašnja pitanja BiH! Imate Tursku – jeste li ikad čuli da se turski ambasador suprotstavio Rusiji? Zašto Dodik ovako može govoriti o muslimanima? Međunarodna zajednica je ubleha! Željko Komšić drži pressicu Demokratske fronte u Generalnoj skupštini UN-a! Mislim da smo u ambisu! Gdje imamo nadu?“

SDA, Trojka i bošnjačka politika

Salihović: „Hoće li stvari biti bolje ako se SDA vrati?“

Latić: „Bakir se nikada neće vratiti! Njemu će zaprijetiti da ne smije biti kandidat! Osamdeset posto Bošnjaka prozapadno je orijentisano! Bakir izjavljuje za ‘Al Arabiju’: ‘Zapad me smijenio!’ Kakva je onda razlika između Dodika i Bakira? Nije Trojka pobijedila! Podržao bih Blanušu; išao bih na mišiće s Dodikom. Trojka ne zna ništa, ne zna da podrži Blanušu! Ne može treći entitet Čovićev bez pristanka nekoga poput Bakira. To ne mogu Konaković ili Nikšić! Sa Cerićem i Zukorlićem sam pravio Bošnjački kongres zbog toga; strahovao sam od formiranja trećeg entiteta! Hrvatska politika će se popraviti prema Bošnjacima. Prepali su se ovoga što se dešava s Dodikom! Nema niko ovdje Bošnjake da zaštiti! Bio sam neprijatelj broj jedan ove države, bošnjačke!“

“Sarajevo safari” – nastanak filma i lična uloga

Salihović: „Bili ste jedan od glavnih aktera da nastane film Sarajevo safari?“ Latić: „To smo uradili moji prijatelji Zajc i ja. U ratu su snimili te snimke. Zajc me zvao, rekao da ima tu priču. Mislio sam da je to igra obavještajnih službi. Stajao sam iza tog filma; finansirao ga je Hasan Čengić. On je htio da ja potpišem taj scenarij. Desetine takvih stvari uradio sam besplatno za ovu naciju! Kada sam vidio da Slavoj Žižek piše o tom filmu… Nijedan, osim filma Danisa Tanovića, nije polučio takav uspjeh kao Sarajevo safari!“

(Face TV)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku