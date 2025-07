Nedim Makarević, direktor Vijeća stranih investitora u BiH : Dijaspora ima rok trajanja, ako je sada ne povežemo sa BiH, zauvijek je gubimo

“Cyber sigurnost je tema u koju sam bio involviran deset godina u Zapadnoj Evropi, a upravo to pokušavamo prenijeti kroz savjetodavni rad i fondove, da pokrenemo digitalizaciju koja nam je toliko potrebna. Plan je kroz savjetodavni rad i fondove plasirati znanje i tehnologije, ali i inicirati digitalizaciju, koja je preduslov za funkcionalnu administraciju i efikasne procese – od izdavanja ličnih dokumenata do registracije firmi. Registracija firmi posebno je važna jer dijaspora često pokušava pokrenuti poslovanje u domovini, ali se suočava s preprekama. Forbs je u razgovoru s povratnicima istraživao gdje leže poslovni potencijali – u razvijenim zemljama poput Njemačke ili u Bosni i Hercegovini. IT sektor, turizam i prehrambena industrija nude potencijal, ali zemlje kao Bosna i Hercegovina nisu dovoljno iskoristile svoje resurse”, istakao je Makarević.