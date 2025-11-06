Nedim Ademović u Pressingu : Bosna i Hercegovina je rasturena država i rastočeno društvo – građani se moraju probuditi! (Video)

Advokat i stručnjak za ustavno pravo Nedim Ademović u emisiji Pressing na N1 rekao je da je stanje u Bosni i Hercegovini izuzetno teško i da je društvo, kako je istakao, rastočeno i rastureno.

On je upozorio da bez ozbiljnih reformi i buđenja građana država može prestati da postoji u suštinskom smislu.

“Jako je teška situacija u državi i društvu. Mi smo država rasturena i rastočeno društvo. Jedno od osnovnih pitanja je kako se ponovo dići na noge. Ni neuropsihijatri ni psiholozi ne mogu dati odgovor zašto je bh. društvo ovako letargično. Po uništenom bosanskom biću možete skakati koliko hoćete, a ono trpi – idemo sve niže i niže. Jednog dana nećemo imati ni društvo, a država de facto neće morati ni postojati”, kazao je Ademović.

Poručio je građanima da se moraju „trgnuti“ i od države tražiti reforme koje će im omogućiti život dostojan čovjeka.

“Bunt je priznato sredstvo borbe protiv nefer države”

Na pitanje može li građanski bunt donijeti promjene, Ademović je odgovorio da je to jedno od legitimnih sredstava borbe u situaciji kakva vlada u BiH.

“To je priznato sredstvo borbe protiv nefer države. Kad smo 2014. bili agresivni prema vlasti, ona se prepala. Demonstracije, bunt, pa čak i neredi radi uspostavljanja reda mogu biti opravdani, jer ne vidim nijedan razlog da građanin u BiH ostane pasivan. Mi živimo život nedostojan čovjeka. Ako se ne probude građani, nikakva EU, nikakva američka administracija neće pomoći”, rekao je on.

“Nema opravdanja za pasivnost”

Govoreći o pasivnosti društva, Ademović ističe da su osnovni stubovi demokratskog poretka uništeni.

“Jugoslavija je bila respektabilan faktor u svijetu, a šta smo mi uradili za ovih trideset godina – ništa. Nema opravdanja za pasivnost. Mediji su pod kontrolom vlasti, nevladin sektor je sam sebi svrha, sindikati ne postoje, a građanska svijest je uništena. Postali smo primitivni i moramo na primitivan način krenuti – izlaskom na ulicu”, kazao je.

Dodaje da je izlazak iz sadašnje krize nemoguć ako društvo ostane pasivno.

“Roditelji s kojima pričam žele da djecu pošalju u inostranstvo. Ovo će jednog dana ostati prazan prostor. Moramo odlučiti da li želimo da nestanemo ili da vodimo tešku i dugotrajnu bitku”, poručio je.

Prema njegovim riječima, BiH je društvo koje živi “narative srednjeg vijeka”, a put ka evropskim vrijednostima biće dug i mukotrpan.

“Prognoze su da bi nam trebalo najmanje trideset godina da postanemo ravnopravni član demokratskih društava. Toliko smo primitivni, zatucani i razbijeni kao društvo”, rekao je.

“Više mogu učiniti kao advokat nego kao političar”

Ademović je otkrio da je razmišljao o ulasku u politiku, ali je odlučio da ostane u struci.

“Imao sam ponude koje su mi imponovale, ali sam procijenio da kao advokat, angažirani pravnik i građanin mogu više da uradim nego da budem zatvoren na nekoj funkciji. To je jedini razlog zašto se nisam odlučio za politiku”, rekao je Ademović u Pressingu na N1.

(Kliker.info-N1)