Nedeljko Elek smijenjen je sa svih funkcija koje je obavljao, saznaje BN, a ovaj medij tvrdi da je naredbu o smjeni Eleka donio lično Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Elek je imao nekoliko funkcija – bio je na čelu OC Jahorina, te direktor kompanije “Sarajevo-gas” iz Istočnog Sarajeva. Sa svih je smijenjen.

Također, Elek je izbačen i iz stranke, a kako se nezvanično saznaje, neće biti ni na listi na predstojećim izborima.

Ovaj razvoj događaja mogao bi nekima biti iznenađujući, s obzirom da su Dodik i Elek bili u bliskim odnosima, čime se on često hvalio u javnosti. Ipak, da postoje rascjepi u stranci SNSD nazire se već neko vrijeme, budući da je Elek više puta otvoreno prozivao i ismijavao stranačkog kolegu Željka Budimira, ministra policije RS.

Posljednji u nizu takvih poteza bio je danas, nakon policijske akcije MUP-a RS na Palama, gdje je prijavljena policijska brutalnost tokom racije u jednom noćnom klubu. Više mladih prijavilo je nasilje, a Elek je za to otvoreno okrivio Budimira.

(Fokus)