(Kliker.info)

U jeku sukoba sa Miloradom Dodikom, još uvijek dirketor Sarajevo-gasa i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek organizivao je veliko druženje porodice Elek na Palama, a pored rodbine među gostima našle su se i zanimljive ličnosti iz vlasti i svijeta politike, posebno ako se ima u vidu specifičan trenutak. Kod Eleka su došli Aleksandar Vulin, bivši direktor BIA, Bezbjednosno-informativne agencije Srbije i jedan od najbližih saradnika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, što je jedna vrsta jasne političke poruke koju je Beograd poslao Dodiku.

Vulin slovi za proruskog čovjeka, dok je Elek počasni konzul Bjelorusije u BiH, što je još jedna specifična kockica u mozaiku. Zanimljivo da su kod Eleka došli i Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske, vječiti ministar energetike u Vladi Republike Srpske, koji opstaje na vlasti decenijama, još od doba Slobodana Miloševića, kao ekspozitura SPS-a pod zaštitom Dačića i Službe sa ove strane Drine.

Zanimljivo da je sa Elekom do zore slavio i Nedeljko Ćorić, univerzalni kadar SNSD-a sa malo škole, bivši narodni poslanik, direktor Elektro-Semberije i Puteva Srpske, sada na zadatku direktora IRB-a, što bi se takođe moglo tumačiti kao znak neposlušnosti, šamar Igoru i Miloradu Dodiku, kojima Elek prkosi pokazujući njihove slabosti. Dodik je Antonića, Vlada Đajića i druge bliske saradnike, koji su mu donosili veliki broj glasova, uklonio preko noći bez trunke milosti, ali sada pokazuje znake slabosti, koleba se i popušta pred Elekom, jer se plaši Banjice i Vučića, ali i da ne progovori do juče blizak saradnik i operativac za velike pljačke budžeta je izvlačenja desetina miliona maraka.

Vjerovatno će na kraju Elek u jednom trenutku da odstupi, ali je poprilično ogolio i pokazao slabosti Milorada Dodika, da se njegova naređenja i samovolja ne sprovode munjevito ako neko ima jaka leđa u Beogradu, ili nekom drugom centru moći koga se plapi. Dodik je osion i bahat prema saradnicima, na podređenima pokazuje snagu, ponižava, gazi iskoristi bez milosti pa odbaci, ali se povlači kao kukavica kad naleti na „runjavo“, kako kaže naš narod, a očito da se Vučića i Banjice najviše plaši, svjestan da ga mogu srušiti u trenutku ako otvore Pandorinu kutiju, do temelja kao kulu od karata polomiti režim, koji je slon od papira. Plaši se i Eleka, koji je riznica podataka o organizovanom kriminalu, korupciji i pljački, svjestan je da bi se režim urušio ako bi on javno progovorio, navodi na svom blogu Nebojša Vukanović.

(Kliker.info)