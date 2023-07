Nebojša Vukanović: Upozoravao sam Trojku, nije mi ih žao. Neka kušaju što su skrčkali

Protestna šetnja, sa koje će još jednom biti poslata poruka da se hitno odustane od namjere da se kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj, bit će održana sutra u Banjaluci, kada je predviđeno da sporni Prijedlog izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske bude razmatran u parlamentu RS. Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS, kazao je kako je ovo “nastavka faze zavođenja poptunog jendoumlja i totalitarizma” te su u vlasti “tempirali” ovo vrijeme godišnjih odmora.

“Sjeverna Koreja u srcu Evrope”

Hoće li protesti utjecati na odluku da se glasa, je li ovo gotova stvar?

Ovo je nastavak faze zavođenja potpunog jednoumlja i toalitarizma i polako klizimo u totalitarno društvo u kojem se sistemski krše ljudska prava. Ovo je progon istine i režim je dobro odvagao, čekao je da dođe ljeto, sezona godišnjih odmora i ljudi su nezainteresovani za politiku. Oni su upravo u ovo vrijeme tempirali ovaj zakon znajući da ne može izaći masovan broj ljudi na ulice, ali postoji veliki broj načina da se odgovori demokratskim sredstvima. To je do protest, blokada institucija, da novinari koji bi trebali biti solidarni kažu da neće pratiti bilo kakve vladine aktivnosti. To bi bilo efikasno i zaoblilo bi Dodika. Vidjeli ste kada je to bilo za BN.

Jesu li građani i RS i FBiH svjesni šta ovaj zakon, ukoliko se usvoji, može značiti u praksi?

To znači da protiv vas može da se pokrene krivični postupak kao za svako krivično djelo i možete biti osuđeni a napisali ste istinu. Sutra kada vam treba potvrda o neosuđuvanju vi ste osuđivani za krivično djelo iako niste napravili ni prekršaj ni krivično djelo. Mogu dati mjere zabrane, podignuta optužnica, postupak će trajati pet godina i ne možete napustiti BiH. Mnogo je stvari koje su jako opasne koje mogu nanijeti veliku štetu građanima, novinarima prije svega. Namjera je da se zastraše i ne istražuju i ako napišete istinu oni će to smatrati klevetom. Država se raspala zbog korupcije i kriminala, niko se ne bavi suštinskim problemima društva. Kad sam govorio da je Dodik miljenik stranca mnogi su bili skeptični, ali vidite kako je Escobar rekao da će mu dati još jednu šansu. To što će sutra da ljudima uništiti život, hapsiti ih, zabraniti putovanja, oduzeti im imovinu – to nikoga ne interesuje.

Za koga su kazne od 5-6.000 KM, kako to kaže Stevandić – minorne?

Za njega prvog su minorne, za ostale da ne govorim. Oni kad ustanu ujutro naprave kombinaciju od nekoliko desetina i stotina hiljada KM. Vidite Stevandićeve kadrove, od Novitovića koji je kadar Službe bezbjednosti bivše Jugoslavije. On je došao po nalogu Udbe. Svi su multimilioneri i njima tih 5.000 – 10.000 KM ništa ne znači. Oni to lako plate. Novinari koji imaju prosječnu platu 1.000 – 1.500, to im je tromjesečna plata. Pretvaramo se u Sjevernu Koreju u srcu Evrope, ali to se sve radi uz pomoć Amerikanaca, EU i Zapada koji samo saopćenje napišu.

Zbog čega, kako kažete, stranci čuvaju leđa Dodiku?

On sistemski razara RS. Ne znam ima li potočić dug dva kilometra u RS da na njemu nema koncesija. Pred kolapsom smo. Čovjek nas je pretvorio u koloniju, sve je živo privatizovao. Ne može jedan čovjek da rukovodi državom, svim procesima i da zna sve. Moramo se izboriti da pokažemo Evropljanima da mi nismo nikakvi divljaci iz džungle i da su nas oni napravili ovakvim gurnući nas u rat, a poslije rata držeći nas ovakvim ludacima u jednom kazamatu opasnom u kojem je splet velikih sila. Treba da se izborimo da budemo slobodna zemlja u kojoj će ljudi normalno živjeti gdje vas niko neće pitati kako se zovete i kojoj stranci pripadate. Vidite kako je lijepa ova zemlja, možemo živjeti od turizma. Ko će doći ovakvim putevima – niko.

“Naši političari bolje žive nego narkobosovi i holivudski glumci”

Tužilaštvo u Banjaluci je formiralo predmet protiv Schmidta.

Mislim da se g. Schmidt prepao, nije spavao cijelu noć. Uh, baš ga je uznemirilo. Nije se ni Dodik uznemirio za predmet protiv njega jer je kupio tu sudije i tužioce. Glume pravnu državu, ima čestitih i poštenih, ali ih je 95 posto selektovano po partijskoj ili rodbinskoj liniji.

Portal Avaz piše da je visoki predstavnik u BiH uputio pismo međunarodnim investitorima u RS u kojem ih upozorava da bi mogli ostati bez novca.

Mi smo svakako ostali bez novca, nemamo nikakvih projekata. To Dodika puno ne brine. Što smo mi građani RS siromašniji i građani bježe to je njegova vlast čvršća i jača jer je lako držati pokornim i manipulisati sirotinjom i neobrazovanim ljudima, a protjerati obrazovane koji ne žele trpiti nakaradni sistem. Mjere kojima se kažnjava narod RS, to Dodik neće osjetiti. Oni će i dalje živjeti kao u holivudskim filmovima. Niko ne živi bolje nego naši političari. Njima je bolje nego Escobaru, Al Paćinu i De Niru i svima zajedno kada se sabere. Imaju vile, jahte, avione, moć – sve što im treba. Sankcije ne pogađaju njih

Koliko će ova politička kriza poljuljati državnu koaliciju?

Ona je uzdrmana i nije mi žao. Upozoravao sam ih ‘ako želite dobro ovoj zemlji, nemojte sa čovjekom koji vam je toliko puta pokazao da ima destruktivne namjere prema svima osim oprema svojoj familiji. Ne dajite mu četvrtog delegata’. Oni su mene ponizili, Mijatović me vrijeđao. I oni što su skrčkali sada trebaju lijepo da kušaju. Dodik ih sada ponižava. On to radi sa svima. I sa SDA se bi primirio nekoliko mjeseci. Čim je dobio što je tražio, odmah ih je počeo ponižavati. Dodik svojim primitivnim ponašanjem pravi štetu prije svega nama Srbima. Diskrus da on psuje, vrijeđa bilo koga, posebno nedužno pobijene, to su takve uvrede za čitav srpski narod.

“Srebrenica je naša najveća rana”

Kako komentirate odluku Srbije da stipendijom podrže studentice koje su veličala ratne zločine negirale genocid i rekle ‘kud vas nismo sve pobili’?

Ne mogu da vjerujem da je to neko napisao. Neko ko je student, mlad i ko ima malo savjesti. Treba čovjek da poštuje bez obzira ko se kako zvao. Ako je neko veličao takve stvari… Srebrenica je naša najveća rana i moramo je iščistiti jer Srbi i srpska vojska nikada takve stvari nije radila. Trebamo maksimalno poštovanje da pokažemo i svakoga ko je učestvova da osude. Ali me boli što često vidim autošovinizam i Srbi se pokašavaju prikazati krivcima za sve. Meni je tu najporažavajuće da je neko mlad napisao takve stvari. Treba nam svima katarza

Uklanjanje table i netačni navodi na istoj u Istočnom Sarajevu?

Ćosiću ovo se savršeno došlo jer glumi ‘velikog Srbina’ i šiti populizam, a s druge strane niko neće pričati o suštinskim problemima koji se dešavaju u Istočnom Sarajevu.

Miličević na čelu SDS i Dodikova čestitka?

Većina članova SDS-a su protivnici ove vlasti. Oni koji su bili spremni na koketiranje su odlazili. SDS je najveća opoziciona stranka koja treba biti neko ko će okupiti opoziciju.

(N1)