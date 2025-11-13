Nebojša Vukanović u Pressingu : “Dodik je ovan kojim Čović udara u temelje BiH” (Video)
Poslanik u NSRS, lider Liste za pravdu i red i neprijatelj režima Nebojša Vukanović večeras je u Pressingu na N1 govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, te je otkrio kako ima ambiciju da bude član Predsjedništva BiH.
“Režim jeste opasan ali ne bojim se naroda. Vrlo vrlo rado idem kroz sve dijelove BiH. Nedavno smo imali i prijedlog da idemo kroz sve dijelove BiH, da šetamo i širimo energiju. To je najveća nagrada koju možete dobiti od naroda“.
Kaže da su ljudi prepoznali dobre namjere u njegovoj politici i aktivnostima.
“Mislim da smo dobar dio testova položili, ljudi vide da imamo dobru namjeru. Ljudi su s pravom nepovjerljivi prema svim političarima jer su toliko puta izigrani. Ljudi su moja najveća prednost i bogatstvo u odnosu na sve ostale“.
Vukanović kaže da njemu funkcija ne znači previše, ali da ima određene ambicije.
“Mislim da bi to bio jedan pravi uragan. Imam ambiciju da budem član Predsjedništva BiH. Meni funkcija ne znači previše. Moj autoritet ne ide iz funkcije. Ne poštuju me ljudi zbog neke moći, ali mislim da bi to bila pozicija koja bi na najbolji mogući način mogla sprovesti ono što ovom području treba; pomirenje i bušenje balona ispunujenog mržnjom“.
“Volio bih biti kandidat, to mi je ambicija. Nadam se da će doći skeneri koji bi iz korijena promijenili rezultate izbora u RS”, kazao je Vukanović.
Komentarišući političke odnose u BiH usljed brojnih kriza u koalicijama i vlasti, Nebojša Vukanović je poručio da je “Dodik ovan kojim Čović udara u temelje BiH”.
“U svakom društvu može postojati 5-10 posto devijantnih ličnosti koja podržava devijantne stavove. On ima podršku sada jedino Zagreba. Dodik je ovan kojim Čović udara u temelje BiH. Želi da razbije nas i dobije treći entitet. Ima podršku Schmidta koji je visoki predstavnik za Hrvate. Koji ide sa Borjanom Krištom i bere grožđe. Lijepo je da on ide u Međugorje i da je posvećen Crkvi, ali to ne znači da treba da nas ovdje drži u nekoj vrsti šaha”, kazao je Vukanović.
Dodaje da bi bolje od bošnjačkih političara branio BiH od Dodika i Čovića.
“Bolje bih od bošnjačkih političara branio BiH od Dodika i Čovića. Problem je što Čović ima podršku Zapada od EU, on to koristi jer zna da ima privilegovan položaj i zato drži Dodika za partnera“.
“Bošnjaci nisu složni i to Dodik i Čović odlično znaju. Sad se bore oko toga ko će na ovoj krizi više da profitira.
Sve je moguće i ovdje je prokockana šansa 2018-2022, da su slušali mene a ne Vojina Mijatovića sada bi bili potpuno drugačiji odnos. Niko od nas nije savršen, bilo bi grešaka ali da ljudi vide pristojnost, kontrolu, poštovanje države, bili bi skroz drukčiji odnosi”, kazao je Vukanović.
“Bošnjački lideri prije pružaju ruku sa onima koji ih vrijeđaju i gaze nego s nama koji smo za mir i normalnost”, kazao je za N1 Nebojša Vukanović, poslanik u NSRS, lider Liste za pravdu i red, neprijatelj režima.
Na pitanje kako komentariše posljednje uvrede i govor mržnje Milorada Dodika, Vukanović je kazao:
“Osjećam stid kao srpski patriota kada čujem Dodika, kao bivšeg predsjednika, da tako priča. To je ispod svakog nivoa časti pijanog čovjeka. Toliko nas bruka. Ono što mene čudi jeste da nema reakcije iz Delegacije EU i Ambasade SAD. Imam osjećaj da što više on koristi jezik mržnje i vrijeđa Bošnjake da ga oni više nagrađuju”, kazao je Vukanović.
Kaže da ima odličan doček gdje god dođe u gradovima koji su u FBiH.
“Gdje god da dođem, moj doček u Konjicu, Mostaru ili Sarajevu, ljudi mnogo pozitivnije reaguju nego u nekim dijelovima RS. Islamofobija je štetna i opasna. Bošnjački lideri prije pružaju ruku sa onima koji ih vrijeđaju i gaze nego s nama koji smo za mir i normalnost. Nije mi jasno da Izetbegović pije kafu sa Čovićem koji godinu dana drži zemlju u blokadi“.
“Ne mogu da shvatim da dobar dio bošnjačkih političara spreman da pređe preko nekih stvari”, dodao je Vukanović.
Također, dodaje da znaju da “s njim nema trgovine”.
“Znaju da sa mnom nema trgovine. Mi ne taktiziramo. Mi smo na političku scenu ušli kao neka vrsta hajduka“.
Još je poručio da “ovakva BiH ne ugrožava nijednog Srbina”.
“Ako ćete naći mehanizam za blokadu, ne znam kog Srbina ovakva BiH ugrožava. Spriječava li mene u Trebinju neko da slavim slavu, da navijam za Zvezdu? Sve probleme koje imamo nemamo zbog nekog Bakira, Alije, Mustafe ili nekog, nego zbog ljudi iz RS“.
(Kliker.info-N1)
