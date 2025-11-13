Nebojša Vukanović u Pressingu : “Dodik je ovan kojim Čović udara u temelje BiH” (Video)

“Volio bih biti kandidat, to mi je ambicija. Nadam se da će doći skeneri koji bi iz korijena promijenili rezultate izbora u RS”, kazao je Vukanović.

Komentarišući političke odnose u BiH usljed brojnih kriza u koalicijama i vlasti, Nebojša Vukanović je poručio da je “Dodik ovan kojim Čović udara u temelje BiH”.

“U svakom društvu može postojati 5-10 posto devijantnih ličnosti koja podržava devijantne stavove. On ima podršku sada jedino Zagreba. Dodik je ovan kojim Čović udara u temelje BiH. Želi da razbije nas i dobije treći entitet. Ima podršku Schmidta koji je visoki predstavnik za Hrvate. Koji ide sa Borjanom Krištom i bere grožđe. Lijepo je da on ide u Međugorje i da je posvećen Crkvi, ali to ne znači da treba da nas ovdje drži u nekoj vrsti šaha”, kazao je Vukanović.

Dodaje da bi bolje od bošnjačkih političara branio BiH od Dodika i Čovića.

“Bolje bih od bošnjačkih političara branio BiH od Dodika i Čovića. Problem je što Čović ima podršku Zapada od EU, on to koristi jer zna da ima privilegovan položaj i zato drži Dodika za partnera“.

“Bošnjaci nisu složni i to Dodik i Čović odlično znaju. Sad se bore oko toga ko će na ovoj krizi više da profitira.