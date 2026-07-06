Nebojša Vukanović predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH, u ime Liste za pravdu i red ovjerene kandidatske liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i prijave Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i PDP-a Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Vukanović je izjavio da je riječ o važnom danu te da su u toj političkoj opciji optimistični uoči predstojećih izbora.

Potvrdio je da će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Govoreći o političkim odnosima u Republici Srpskoj, Vukanović je iznio kritike na račun dijela opozicionih aktera, posebno SDS-a, navodeći da ga ne iznenađuju dešavanja na političkoj sceni.

Ocijenio je da su međusobna nadmudrivanja i pregovori unutar opozicije nanijeli štetu Branku Blanuši i SDS-u, te dodao da je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ranije trebao donijeti odluke koje je donio sinoć.

Uprkos kritikama prema SDS-u, Vukanović je poručio da će u kampanji pozvati svoje pristalice da glasaju za Branka Blanušu.

– Uprkos neprijateljskom djelovanju SDS-a prema meni, koje nije ničim izazvano, pozvat ću sve svoje pristalice, kada dođe kampanja, da glasaju za Branka Blanušu – kazao je Vukanović.

(Kliker.inf-Fena)