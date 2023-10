Nebojša Vukanović: Patriotizam je ovdje samo smokvin list da se prikrije kriminal i pljačka neslućenih razmjera

Danas je održano prvo pripremno ročište po tužbi “Liste za pravdu i red” protiv Vlade Republike Srpske i niza insttucija zbog odluke o prodaji potraživanja u Fabrici glinice Birač u stečaju kompaniji Pavgord

Kako nam je u telefonskom razgovoru rekao Nebojša Vukanović ova lista podnijela je tužbu protiv Vlade Republike Srpske, i protiv niza institucija Republike Srpske, Fonda zdravstenog osiguranja, Fonda PIO zbog odluke o prodaji potraživanja u Fabrici glinice Birač u stečaju kompaniji Pavgord.

“To je, po nama, štetan ugovor, jer su ta potraživanja prodata i većinski udio i samim tim u kompaniji koja ima prihod od 400 miliona za svega 43 miliona KM. Mi smatramo da je vitalni interes da i dalje Alumina ostane u javnom vlasništvu, većinski i da Vlada Republike Srpske bude većinski vlasnik . Imamo od ranije sa Litvancima i drugim firmama neprijatna i negativna isusktva kada je država izgubila vlasništvo i prodala ga privatnicima i pokrenuli smo sudski spor da se Okružni privredni sud u Bijeljini ospori ugovor o prodaji potraživanja. Danas je održano prvo pripremno ročište. Angažovali smo advokata Zoranaj Ignjatića, koji danas nije mogao prustvovati pa sam ja prisustvovao lično kao tužioc” izjavio je za BUKU Vukanović.

On kaže da sudski proces sada pokrenut, i da će biti važan.

“Mislim da će, ako on bude riješen u našu korist, a nadam se da hoćem, jer su argumenti i činjenice na našoj strani, da će to biti jedan veoma važan sudski proces jer ne samo da ćemo vratiti kompaniju koja vrijedi najmanje milijardu maraka što je neprocjenjiva vrijednost, već ćemo poslati poruku da ovo nije prćija nekolicina moćnika i tajkuna koji misle da nekažnjeno mogu raditi šta hoće” rekao je Vukanović za BUKU.

Gdine Vukanoviću, objavili ste video obraćanja SNSD-ovog načelnika Bratunca Lazara Prodanovića sa sjednice skupštine te opštine i bio je poprilično direktan u kritici stanja u Bratuncu ali i u SNSD-u, iz kojeg sam dolazi. Kako komentarišete to njegovo obraćanje?

Očito je dugo Lazar Prodanović trpio, a bolje ikad nego ikad, i dobro je da je gdin Lazar Prodanović istupio, čak je bio mnogo oštriji i radikalniji u izjavama od mene, i moram reći da je to izazvalo pravi stampedo u javnosti. Ključna je stvar da neko iznutra , visoki funkcioner SNSD-a, koji je bio poslanik u Predstavničkom domu, Domu naroda, sad je načelnik Bratunca ispred SNSD-a govori o svojoj partiji kao o mafijaškoj organizaciji, što ja govorim dugo vremena pa mi ljudi nekad govore kako pretjerujem. Ako to govori neko ko je u samom vrhu SNSD-a onda to govori o tome kakvo je stanje u društvu , prekipilo je čovjeku. Kao načelnik priznao je da je žrtva stalnih pritisaka i ucjena od strane odbornika SNSD-a i njihovih prikolica. Pokazao je kako funkcioniše nakaradni sistem u kome je nažalost, patriotizam samo smokvin list da se prikrije kriminal i pljačka neslućenih razmjera. Najkorumpiraniji dolaze u posjed moći a onda to naplaćuju štetnim ugovorima, šteta je ogromna. Dobro je da je neko iznutra o tome progovorio. Siguran sam da ovo njegovo neće ostati bez odjeka i da će Lazar Prodanović na komitetu SNSD-a možda biti izbačen iz partije. Prekršio je omertu – zakon ćutanja. A to se ne prašta.

Prije nekoliko dana Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da svi Srbi trebaju živjeti u jednoj državi, a odnosi se na Republiku Srpsku, Srbiju i Crnu Goru. Kako gledate na tu izjavu?

Svi znamo da je to nerealno, ne zato što to građani Republike Srpske ne žele već zato što ne postoje nikakve okolnosti. Nisu postojale prije 30 godina kada se raspadala Jugoslavija a još teže su okolnosti danas i takve izjave štete i Srbima u Republici Srpskoj i Srbima u Crnoj Gori. To je populizam bez granica. Jasno je da Milorad Dodik nema nikakve iskrene namjere niti postoji bila kakva mogućnost. Mi znamo da na Balkanu nema mijenjanja granica bez ratova i krvi i nama je dosta ratova. Ovakva dejtonska Bosna i Hercegovina je savršen okvir za Srbe i licemjerno je tražiti hljeba preko pogače. Umjesto takvih populističkih izjava treba napraviti Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu pravnom državom i imati jake institucije kojima neće vladati ovakvi beskrupulozni ljudi. Ovakve izjave samo podižu tenzije i proizvode reakcije Bošnjaka da se dobije neki politički poen a sve da bi se prekrio opšti haos u zemlji.

Elvir Padalović (Buka)