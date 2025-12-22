Nebojša Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH : Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio !
Gostujući u emisiji „Istraga sedmice“ predsjednik Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, najavio je kandidaturu za člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda:
Vidjet ćemo šta će biti naredne godine, ali ako Bog da. Mislim da bi u Predsjedništvu donio novu atmosferu jer bi i druga dva člana Predsjedništva podlegla pritisku javnosti. Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio.
Odgovarajući na pitanje da li bi za tu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH dobio podršku od SDS-a, Vukanović odgovara:
‘Vidjećemo, zavisit će i šta će bit na izborima u SDS-u 28. 12. Ali, bit ću vrlo otvoren. Od mog dolaksa na političku scenu od lokalnih izbora preko ponašanja u NSRS pa do ovih posljednjih izbora, dok su mnogi u SDS-u ćutali, ja se borim za poništenje ovih posljednjih izbora u ova tri grada. Siguran sam da bi Blanuša u tom slučaju pobijedio, a Stanivukoviću i njegovom PDP-u to ne odgovara. Sjetit ćete se kada se profesor Blanuša kandidovao, stotinu dana je Stanivuković sa Borenovićem vodio kampanju da se ide u apatiju i da ne treba izlaziti na izbore, da je to Schmidtov penal. Ja sam u startu rekao da SDS kao najveća stranka treba da da kandidata.
Uvijek sam imao fer odnos sa SDS-om, išao sam glavom tamo gdje mnogi ne bi nogom, uvijek radio za opštu stvar i davao se i radio maksimalno. Pri tome,nikad nisam nikog htio uzet iz SDS-a kad su mi se nudili ljudi u Prijedoru, poslanici, odbornici. Dakle,nikog, da ne bih narušio odnos. Ukoliko se SDS između mene i Stanivukovića opredjeli za saradnju sa Stanivukovićem, onda je to njihv put u katastrofu. Siguran sam da se to neće dogovoditi iako postoje i drugi centri moći i krupni kapital koji vidi Stanivukovića kao svog eksponenta, naglašava Vukanović situaciju izmedju SDS-a, PDP-a Stanivukovića i njega u bitci za mjesto člana Predsjedništva na predstojećim izborima u novembru 2026.
Najavljujući svoje očekivanje od odluke CIK-a naredne sedmice o eventualnom poništavanju izbora u tri grada u RS, Vukanović je vrlo eksplicitan i jasan:
Ukoliko se ove sedmice donese odluka na CIK-u o poništenju izbora u ova tri grada, a što je jedino moguće, ako su i 2020 poništeni izbori u Doboju zbog sličnih stvari, ne mogu sad oni praviti neki drugi preseden. Ako se na svim mjestima gdje su ljudi glasali bez dokumenata ponove izbori, Blanuša će bit predsjednik RS i onda će automatski biti kandidat i dogodine. Najveći problem Stanivukovića je nepouzdanost, a najveći problem opozicije iz RS je stalno osluškivanje signala iz Beograda. Vučić stalno igra na obje stolice ali 70% na Dodika a 20% na opoziciju i kontinuirano šalje neke signale svojim strukturama koje ima da se nešto radi, ali se na kraju ispostavi da su to potezi koji idu na ruku i u korist Dodiku. Zato stalno opozicija pada. Da bi mi pobjedili Dodika prvi je preduslov da ne slušamo nikakve signale iz Beograda, a ni Zagreba, svakako. Sada je svakom jasno da je Zagreb potpuno iza Milorada Dodika. Svi ključni ljudi RS su s obje noge naslonjeni u Zagreb, a povremeno s jednom ili dvije i u Beograd. Mi moramo oblkovati i voditi autentičnu politiku, tvrdi Vukanović.
(Kliker.info-Hayat TV)
