Nebojša Vukanović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva BiH : Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio !

Vidjet ćemo šta će biti naredne godine, ali ako Bog da. Mislim da bi u Predsjedništvu donio novu atmosferu jer bi i druga dva člana Predsjedništva podlegla pritisku javnosti. Ako se ne kandidujem mislim da bih izdao ono što sam do sada radio.

‘Vidjećemo, zavisit će i šta će bit na izborima u SDS-u 28. 12. Ali, bit ću vrlo otvoren. Od mog dolaksa na političku scenu od lokalnih izbora preko ponašanja u NSRS pa do ovih posljednjih izbora, dok su mnogi u SDS-u ćutali, ja se borim za poništenje ovih posljednjih izbora u ova tri grada. Siguran sam da bi Blanuša u tom slučaju pobijedio, a Stanivukoviću i njegovom PDP-u to ne odgovara. Sjetit ćete se kada se profesor Blanuša kandidovao, stotinu dana je Stanivuković sa Borenovićem vodio kampanju da se ide u apatiju i da ne treba izlaziti na izbore, da je to Schmidtov penal. Ja sam u startu rekao da SDS kao najveća stranka treba da da kandidata.

Uvijek sam imao fer odnos sa SDS-om, išao sam glavom tamo gdje mnogi ne bi nogom, uvijek radio za opštu stvar i davao se i radio maksimalno. Pri tome,nikad nisam nikog htio uzet iz SDS-a kad su mi se nudili ljudi u Prijedoru, poslanici, odbornici. Dakle,nikog, da ne bih narušio odnos. Ukoliko se SDS između mene i Stanivukovića opredjeli za saradnju sa Stanivukovićem, onda je to njihv put u katastrofu. Siguran sam da se to neće dogovoditi iako postoje i drugi centri moći i krupni kapital koji vidi Stanivukovića kao svog eksponenta, naglašava Vukanović situaciju izmedju SDS-a, PDP-a Stanivukovića i njega u bitci za mjesto člana Predsjedništva na predstojećim izborima u novembru 2026.

Najavljujući svoje očekivanje od odluke CIK-a naredne sedmice o eventualnom poništavanju izbora u tri grada u RS, Vukanović je vrlo eksplicitan i jasan: