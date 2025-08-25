Nebojša Vukanović : Kojem Srbinu fali nešto u ovakvoj BiH?

“Kojem Srbinu fali nešto u ovakvoj BiH? U kojoj imate mogućnost veta, mehanizme u Dejtonu i Savjetu ministara, Domu naroda, Predstavničkom domu, i svakoj komisiji da blokriate i ne usvojite odluke koje su na vašu štetu? Ovakva BiH bi trebala biti po mjeri svakog Srbina i patirote, i samo neko ko je ludak i ko želi da ostavi pustoš i potop može da ugrozi sve te mehanizme”, poručio je Vukanović.

(Kliker.info-N1)