Nebojša Vukanović : Kojem Srbinu fali nešto u ovakvoj BiH?
Šta se krije iza kulisa sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, kakvu ulogu ima Savo Minić, kojeg je Milorad Dodik predložio za mandatara Vlade RS i ko bi mogao naslijediti Dodika na čelu SNSD-a, te hoće li se sam upustiti u trku za vlast – neka su od pitanja na koja je u Novom danu odgovorio narodni poslanik Nebojša Vukanović.
Smatra da je Dodik “suštinski neprijatelj Srba i RS”, te da je je pokazao svojim potezima posljednjih dana.
Za Savu Minića, kojeg je Dodik predložio kao mandatara Vlade RS, kaže da su njegova “poslušnost i odanost” te činjenica da je kum Gorici Dodik njegova “ključna referenca”.
O Dodikovim potezima, u kontekstu oduzetog mandata predsjednika RS, kaže:
“Školski primjer krivičnog djela lažnog predstavljanja. On je svjestan presude kojom mu je oduzet mandat, i radi sve da obezglavi RS, da se na silu formira Vlada”, naglašava Vukanović, najavljujući da će Dodika danas prijaviti zbog tog krivičnog djela Tužilaštvu.
Navodi da će nova vlada imati sporni legitimitet, što će se zatim sporiti na Ustavnom sudu.
“A kad Ustavni sud to ospori, krenuće novi talas napada na – kako on voli reći – političko Sarajevo, sudije. Samo onaj ko istinski mrzi RS i Srbe može povlačiti ovakve poteze i dovoditi u pitanje funkcionisanje i ovakvog nakaradnog, ali sistema koji kako-tako funkcioniše”, naglašava.
Dodik, nastavlja, je suštinski i premijer i predsjednik ali i direktor javnih preduzeća, i ponaša se kao “gazda RS”, što je nazvao “najtežim oblikom totalitarnog sistema”.
“Sistem koji j enapravio puno zla i možda svaki građanin mora na koži osjetiti kakvo je zlo je Milorad Dodik, pa da bude svjestan i da ga kazni na izborima”, zaključuje.
Komentirajući izjave kolege iz klupa NSRS Igora Crnadka, koji je ocijenio Dodikove odluke kao opasne i da kao takve ugrožavaju mir, Vukanović ističe da ono što radi Dodik rade samo “istinski neprijatelji” RS.
“U njegovom okruženju su svi svjesni da su ovo ludački potezi u pravom smislu riječi, da je izgubio razum”, smatra Vukanović.
Osvrnuo se i na najavu posebne sjednice NSRS na kojoj bi se trebala naći rezolucija o samostalnosti RS-a.
“Kojem Srbinu fali nešto u ovakvoj BiH? U kojoj imate mogućnost veta, mehanizme u Dejtonu i Savjetu ministara, Domu naroda, Predstavničkom domu, i svakoj komisiji da blokriate i ne usvojite odluke koje su na vašu štetu? Ovakva BiH bi trebala biti po mjeri svakog Srbina i patirote, i samo neko ko je ludak i ko želi da ostavi pustoš i potop može da ugrozi sve te mehanizme”, poručio je Vukanović.
(Kliker.info-N1)
