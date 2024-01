Nebojša Vukanović : “Ko nas je kleo nije dangubio”

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović komentirao je u Danu uživo aktuelna politička dešavanja u Bosni i Hercegovine, diplomatske skandale, preprike politilara u vezi zabrane ulaska u Srbiju pjevačici Selmi Bajrami, ali i svog bivšeg “saborca” Draška Stanivukovića kojem je uputio oštru poruku: “Nećeš biti gradonačelnik, to ti grantujem, nećeš možda biti ni kandidat.”

“Ne može se spuštenih gaća pregovarati”

Kako komentarišete posjetu evropskih dužnosnika, hvalospjeve, pohvale, očekivanja. Ima li razloga za opitmizam?

(Smijeh) Prosto je nevjerovatno kako je ponižena ova napaćena zemlja i kako smo poniženi mi građani koji ovdje živimo. Ponašaju se kao da su došle neke gazde u koloniju i mi smo ovdje njihovi vazali. Sada, ako oni drže u nekoj vrsti šaha ove političare na vlasti, onda im možda to daje za pravo. Ovako poniženje za jednu zemlju odavno nismo mogli vidjeti. Sve je krenulo od one večere samo za predstavnike HDZ-a. Mi ostali smo ili nekako manje vrijedni ili nismo dostojni razgovora. I to što je uradio Plenković, samo zamislite da je neko iz BiH otišao u Zagreb i rekao neću da budem s Milanovićem i s ministrom inostranih poslova, nisu legitimni, ne sviđaju mi se. Ovo ne znači da podržavam način na koji je izabran Komšić, ali tako grubo miješanje u unutrašnje stvari i prije svega ćutanje domaćih političara ne može se, što naš narod kaže, spuštenih gaća ni sakim pregovarati. Ovdje nema nikakvih pregovora, to je odnos vazala i podanika prema svojim nalogodavcima. Oni uberu neki politički poen. Umjesto da Konaković podnese ostavku on se bavi nekom pjevačicom Selmom Bajrami.

Konaković rekao da se BiH vratila za sto?

Mislim da bi bilo najbolje da Dodik otcjepi 20 posto, ne cijelu RS, jer Ukrajina i Moldavija su dobile status pregovarača, a ne kontrolišu cijelu teritoriju, a mi nemamo status. Možda bi rekli, sada kada ste napravili haos mogli bismo s vama otvoriti pregovore. EU da ima “D” od dobrih namjera davno bismo postali dio, još 1991. kada je nudio Ante Marković da Jugoslavija uđe. Oni su željeli rat, gurnuli nas u rat i onda se ophode prema nama kao koloniji. Nama treba državnik koji zna da pregovara.

“Dodik nam se ruga u lice”

Kako komentarišete insistiranje SNSD-ovih predstavnika na sastanku s Ursulom von der Leyen da je visoki predstavni nelegitiman. Zašto se ulaže toliko truda u čovjeka kojeg ne priznaju?

Oni su postigli svoj cilj. Rekao je da će krajem prošle godine izborni proces biti unaprijeđen. Umjesto da su nam dali pet miliona KM za skenere i otisak prsta na biračkim mjestima. Ali Evropljani to ne žele. On je genije da nas zamajava. U kakvoj mi zemlji živimo da neki odbornik u Tesliću koji siječe državnu šumu godinama stekne bogatstvo vrijedno 47 miliona KM? Zašto niko nije postavio pitanje prodaje nacionalne imovine? Najbogatiji lik u RS koji nije proizveo nijednu čokoladicu, radi samo s državom, popravlja puteve, kupio 200.000 kvadratnih metara prostora. Dodik nas zamajava, kaže dogovorit ćemo se. Do sada se nisu dogovorili. Tu je i njegov sin. Mali nigdje ne radi. Kakva je to država gdje predsjednik vodi svoga sina. Dodik nam se ruga u lice ovim dokumentom. To su ključna pitanja kojima se na bavimo.

Okova se ne možemo osloboditi dok ne skinemo korumpiranu oligarhiju. Od skenera nema ništa, vidjet ćete. Oni se ništa ne mogu dogovoriti osim raspodjele novca. Nikome nije u cilju transparentan izborni proces, ni međunarodnoj zajednici. Da sam ja član Predsjedništva i da je ovo Plenković uradio, prekinuo bih sastanak. Mi smo taoci 0,1 posto najgorih. Svu odgovornost snose stranci i Trojka koja je izabrala Dodika za partnera. Kilo janjetine je 50-60 KM, bila 25 KMa prije dvije godine. S kilo janjetine možete otići i vratiti se avionom u Rim. Pedest posto srpskih porodica za Božić nije moglo kupiti pećenicu, 50 psoto bošnjačkih porodica neće moći kupiti janje za Bajram. O tome niko ne priča.

Konaković je najavio razgovor parlamenatrnih stranaka o izmjenama Ustava, hoćete li otići?

Znate na koga me podsjeća Konaković? Sjećate li se Marinka Ćutuka: ‘Primi me’. Pa tako i on, ‘primi me u Evropu’. Bošnjaci njemu i Forti i Nikšiću, te njihovom ideologu Mijatoviću, neće oprostiti nikada što su dali Dodiku četvrtog delegata da nas četiri godine drži kao taoce. Konsultovat ću se, ali ne vidim razlog da idem na taj sastanak. Nakupci neka idu ponovo kod Dodika na ranč, ima dobru rakiju, domaću i dobro se provesele. Otvore bocu rakije, ispričaju se, dođe Čović, izraze optimizam, neka narod ispašta.

“Ko nas je kleo nije dangubio”

Kako tumačiti što je ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić stajao iza predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon izbora u Srbiji?

Taj čovjek je i dašao na tu funkciju zahvaljujući tome. Mislim da je njegov šef kabineta došao iz Srbije. Ljudi koji se najviše kunu u BiH, najviše rade na njenoj razgradnji. Ljudi koji su imenovali Nešića – Forto, Nikšić, Konaković. Molio sam Konakovića da ne prave vlast s njim i ne daju četvrtog delegata Dodiku, platit ćemo preskupo. Govorili su da je reformski Dodik, a on prijeti secesijom i oni mu odlaze. “I will alway love you”, kako je odnio poruku Nikšić Cvijanović, sav sam se naježio. A ona pleše s crnicma u Africi, glumi Jovanku Broz kad je Tito vodio na putovanja. Ko nas je kelo nije dangubio, ovo nema u komedijama. Gdje su ljudi da izađu na ulicu? To se pitam.

Sada su se posvađali oko Selme Bajrami?

Eto vidite čime se bave. Da komentarišemo šta je izjavila neka pjevačica. Ne, treba da pitam zašto Dodik, veliki srbenda i rusofil, nije otišao u Moskvu u oktobru u novembru, ko u pjesmi Željka Samradžića. Nema sastanka jer se prati evropska agenda. Zamislite da Josip Broz vidi ove šta rade. Čovjek je otišao u Bijelu kuću i pušio kubu, rekli mu zabranjeno, on rekao baš lijepo i nastavio. Sramota me ko nas predstavlja. Možemo biti partneri s EU, ali vazali ne.

Šta je pozadina Dodikovih priča o secesiji RS?

Ne želim da to komentarišem nakon 18 godina besmislenih priča. Ja sam mu rekao donio uniformu ‘ajde srbendo da blokiramo kasarnu, nemoj tuđu djecu gurati’. Neće to, samo mlati. On stalno trguje i navikao je da se sa strancima ponaša kao Pablo Escobar i El Chapo. Bude dobar godinu dana i onda haos. Ovdje treba biti politika nemiješanja u sukobe velikih, nisam rusofil ni rusofob, niti mrzim Zapad. Ne možemo biti slijepi da ne vidimo šta se dešava jadnoj sirotinji u Gazi a 25 hiljada mrtvih, niko se nije počešao. Ali zato u Ukrajini krokodilske suze. Diskriminacija žrtava i ne možete nam držati moralne pridike. Ne možete tražiti da nam Rusija uvede sankcije da nemamo gasa. Neće se mrznuti u Londonu već mi ovdje. Nemojte da se guramo na jednu stranu jer ćemo mi platiti cijenu. Ovom politikom smo izgubili trećinu stanovništva i stalno nas zavađuju. Iza svih tenzija stoji veliki kapital, stara UDBA i sl.

Poruka Stanivukoviću

Kako komentarišete razjedinjenost opozicije u RS? Vidimo i sukob Trivić-Stanivuković?

Privatni interesi su u prvom planu. Bio sam u zabludi misleći da Stanivuković neće biti korumpiran, ali je skrenuo i korumpiraniji je, iznevjerio je očekivanja i čim je skrenuo ja sam se udaljio. Ogromnu štetu je napravio, to je neoprostivo. Vidio sam da je počeo voditi kampanju protiv mene. Nećeš biti gradonačelnik, to ti grantujem, nećeš možda biti ni kandidat. Bio sam ključan i prošli put kada je imao ambiciju da ne bude kandidat (za predsjednika RS, op.a.) i sada ću biti jer je iznevjerio očekivanja naroda. Ne želim nikome zlo. Ali nismo se mi borili da se slika sa Dodikom, i da bi ispunjavao zahtjeve tajkuna i napraivo haos u Banjaluci. Napravio je partnerstvo s Dodikom. Trivić i Stankvuković su trebali biti spas, ispali su grobari PDP-a. Smatram da je Igor Crnadak iz PDP-a moga biti kompromisno rješenje i dobiti podršku. Pokazao je da je iskren opozicionar.

(Kliker.info-N1)