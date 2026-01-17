Nebojša Vukanović: “Idem u Predsjedništvo! Ne dam Drašku da se kandiduje! Čović metuzalem, Helez i Cerić idu naruku Dodiku” (Video)

Predsjednik „Liste za pravdu i red“ i poslanik u NSRS, Nebojša Vukanović, bio je gost FACE TO FACE-a.

Vukanović o kandidaturi za člana Predsjedništva BiH: „Ako Bog da i Bože zdravlja, bit ću kandidat za srpskog člana Predsjedništva. Dobro sam razmišljao. Ovo je pravi trenutak, dolaze skeneri. To je presudno. Želim dobre odnose sa Beogradom i Zagrebom, ali neću biti ničija marioneta. Kampanja će biti skromna. Očekujem podršku opozicije, onog zdravog dijela. Podržat će me sigurno SDS, ali vjerovatno i Jelena Trivić. Blanuša i ja ćemo biti idealan tandem. Stanivuković nepouzdan. Napravio bi nagodbu sa Dodikom. Narod bi bio prevaren. Ne mogu to dozvoliti.“

„Ako postanem član Predsjedništva, Dodik, Milanović, Plenković i njemački kancelar se mogu nasaditi na glavu… neće ući u Vijeće ministara. Nemam ništa protiv Hrvata, ali imam protiv Čovića. On je politički metuzalem. Krišto arogantna i bahata. Čovićev zet se od oktobra naredne godine neće ponašati ovako bahato. Višković mora dobiti trideset godina zatvora zbog štetnih ugovora koje je potpisao. Helezova priča pandan Dodikovoj i Čovićevoj. Cerić je, prema Primorcu, bio snishodljiv. Pohvale za reisa Kavazovića.

Dodik svaku strelicu iz FBiH koristi da straši narod i širi islamofobiju. Cerić i Helez išli naruku Dodiku. Dodik će proći kao Napoleon. Vučić Dodiku opalio šamar. Vulin ga opalio i rekao da je sramotno što se uvlači Plenkoviću. Dodiku je ključni cilj da mu Draško bude kandidat za predsjednika. To je garant da njegov sistem opstaje. Čović dobio upute od Hrvatske i Amerikanaca. Boje se Trumpa. Za Dodika i Čovića je pravna država smrt.“

„Dio međunarodne zajednice ne želi da se stabilizuje situacija i da budemo mirno područje da se sami dogovorimo. Ukoliko dođe neko ko će normalizovati odnose, lako ćemo se dogovoriti. Ne želim da živim u društvu u kojem jedan posto bogatih može da radi šta hoće, a ostali da nose teret na leđima. Vrijeme je za nove ljude i snage. Nagledali smo se ovih što su ušli u sedmu deceniju. Ponosan sam da ljudi u Bugojnu kad im kasne plate zovu mene da dođu. Postavit će se standardi. BiH je bure baruta trideset godina“, rekao je Vukanović i dodao:

„Dodik zna šta je crvena linija. Čović naučio da sluša. Prvo moramo odbraniti pobjedu Blanuše. Dodik i Čović bliski sa Izraelcima. To je loše! Dodik ne može da vjeruje koalicionim partnerima. Jedva ih ucjenama drži na okupu. U agoniji je, uplašen… Razmišljam da uvedem zakon ‘Lex specialis’. Svako ko prijavi skrivenu imovinu političara u inostranstvu dobit će deset posto imovine. Vidjet ćete kako se puni budžet. Nudili su mi pare da ne diram ove na vrhu. Kažu: ‘Reci šta hoćeš.’ Ali ja nisam trgovac. Meni pare ne trebaju. Hoću da napravim pravedniju državu. Šta mi znači pet miliona? Ništa!“

(Face TV)