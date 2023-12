Nebojša Vukanović : Dodikove priče o otcjepljenju su opasne, igra se sa narodom (VIDEO)

“Milorad Dodik će nas svojom politikom i pričom o otcjepljenju raspakovati i uništiti. Njegova retorika je stvarna prijetnja Srpskoj”, rekao je predsjednik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović u emisiji „MAT“ BN televizije.

Dodik je svjestan da nas svojom nerealnom pričom o otcjepljenju Srpske sve dovodi u opasnost i da se time igra sudbinom ovog naroda, kaže Vukanović.

“Mi smo protektorat međunarodne zajednice, ovdje su trupe SFOR-a. Dodikova priča o samostalnosti nema podršku Srbije, Rusije, nijednog saveznika. Niko nas ne bi priznao. Mi bismo ostali provizorijum. Dali bismo legitimitet međunarodnog zajednici da ukine Srpsku, da ovdje uđe sa oružjem i da nam uvede prinudnu upravu. Ova okupacija koja je sada umivena bi bila mnogo gora”, ističe Vukanović.

Dodaje da niko u Srpskoj tome ne bi mogao da pruži otpor jer je “narod uništen”.

“Ljudi su klonuli u apatiju. Iscrpljeni su dugogodišnjom patnjom, na ivici siromaštva. Milorad Dodik nas je u to svjesno gurnuo. On je u dubini kukavica koja galami dok mu se ne suprotstavite. Ukoliko pokleknete, on će nastaviti dok vas ne pregazi”, mišljenja je Vukanović.

Kako bi se takvo stanje promijenilo, potrebno je jedinstvo u redovima opozicije da bi se, ističe Vukanović, oslobodilo što više gradova i opština koji su u rukama, kako kaže, mafijaške organizacije.

“Iskreni opozicionari treba najprije da očiste svoje redove od dvostrukih igrača, onih koji sjede na dvije strane, jer nas takvi kompromituju. Naći će se zajednički jezik, moramo zbiti redove da se skine ovo zlo, pa da se onda polako iz ovih ruševina, kocku po kocku, počne graditi Republika Srpska”, poručio je Vukanović.

