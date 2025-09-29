Nebojša Vukanović : Dodik odlučuje o svemu! Kakva je to presuda i zabrana?

Narodni poslanik u skupštini RS i predsjednik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović izjavio je da su očekivali da prvi potez povuče SNSD i da ta partija predstavi svog kandidata za prijevremene izbore za predsjednika RS.

– Smatrali smo da prvo SNSD povuče potez i predstavi svog kandidata. Vidjeli ste jutros jedan veliki kopernikanski zaokret, jedan u nizu Milorada Dodika koji je naprosto trvrdio da će nas silom spriječiti nas “izdajnike” da izađemo na izbore, a jutros se on prvi prijavio, to je lično potpisao – kazao je Vukanović.

Biće vrlo zanimljivo vidjeti odluku Centralne izborne komisije, eventualno i Suda BiH koji je osudio Dodika da se ne može baviti politikom, a sada će mu vjerovatno omogućiti da izađe na izbore, dodao je.

– Ako se to dogodi, ja ću odmah izaći pred Sud BiH i pitati šta treba da izvrijeđam, koga treba da ugrozimo, šta da uradimo da i nas tako lijepo osude da tobože ne možete se baviti politikom, ali možete ovjeravati i kadrirati. To je za Dodika jedna maksimalno savršena situacija u kojoj nema nikakvu odgovornost, a apsolutno odlučuje o svemu. Treba reći da mi ni na koji način postavljali, niti razgovarali o kandidatu opozicije, bilo da se ranije radilo o Ognjenu Tadiću, Vukoti Govedarici, Mirku Šaroviću, Mladenu Ivaniću – zaključio je Vukanović.

(Kliker.info-Vijesti)