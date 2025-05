Nebojša Vukanović : “Dodik mi opsovao mrtvog oca! Čović od Dodika uzima dio RS-a da napravi Herceg-Bosnu!” (Video)

“Antisrpski je hrvatski entitet koji uzima dio RS-a! Dodik je ovan kojim Čović i Plenković udaraju u bedeme BiH! Čović hoće treći entitet! Ovdje Hrvati imaju toliku moć… ne možete govoriti o ugroženosti! Cvijanović i Dodik rade u interesu Hrvata! Dodika je instalirala Hrvatska obavještajna služba, Cvijanovićka je poluhrvatica! Antisrpski je praviti treću federalnu jedinicu! Dodik je ‘hrvatsko cvijeće’ i vitalni nacionalni interes! Dodika brane i Plenković i Milanović! Dužni su mu! Dodik odrađuje što Čović ne smije! To što je Dodik uradio za Hrvatsku nije uradio Čović! Moji partneri su samo koji poštuju zakon! Ja nikome ne vjerujem na političkoj sceni! Čović igra dva protiv jednoga! Rješenje za mirnu Bosnu je istinsko pomirenje između Srba i Bošnjaka! Hrvati podržavaju Dodika da razbije BiH! Da bi se Dodik fotografisao sa Putinom, dao je šezdeset miliona! Pogledajte podočnjake kod Dodika… on gori! Pisao sam Vučiću: ‘Urazumi Dodika, spržit će nas!’ Bojim se da će Dodik i Čović imati istu sudbinu! Nećemo dozvoliti da Dodik razbija RS i BiH. I poruka bošnjačkim političarima: nema razgovora sa Dodikom! Hajde sutra da odemo i na Kazane i u Srebrenicu… Kako bi to bila snažna poruka! Hajde da budemo most između Istoka i Zapada! Dajte nama šansu!“, istakao je u razgovoru Senadom Hadžifejzovićem zastupnik NSRS i predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović. Hadžifejzović: „Dodik za tvoju majku kaže: ‘Žao mi je te žene. Vjerujem da je dobra. Nije ona kriva što je rodila kretena…'” Vukanović: „Rugali su mi se i smijali što sam emotivan! Naravno da sam emotivan; stalo mi je do porodice! Kada mi je otac preminuo, Dodik mi je prišao u NSRS i u lice rekao: ‘Oca ti mrtvog!'“ Hadžifejzović: „Opsovao ti je mrtvog oca?!“ Vukanović: „Opsovao je! Napravio sam tad dramu! I sad on provocira, traži moju reakciju! Nisam životinja; normalno je da imam emociju! Za njih je prirodno da si robot i mašina. Emocije su za njih slabost! Slavili su što mi je majka umrla, otvarali piće! Ništa im nije sveto! To su ljudi bez stida i morala! Uplašeni su i spremni na sve!“ Hadžifejzović: „Imam osjećaj da se kriviš zbog majčine smrti…“

Vukanović :„Krivim! To je kao kad napravite saobraćajnu nesreću, a s vama su najbliži u autu i poginu! Da nije bilo paljenja auta, bila bi još živa! Bila je zdrava, radili smo nalaze! Stres… akumuliralo se! Bila je uplašena ovom pričom oko Ministarstva sigunosti. Govorila je: ‘Što će ti to? Čuvaj se!’ Postoje stvari koje su neoprostive! Sluge mafije! Ja sam prije ovog incidenta dobio jedno pismo da sam ja predmet opservacije! MUP RS-a i Tužilaštvo su bili obaviješteni; niko ništa nije uradio da zaštiti moju porodicu! Elek kaže da će otvoriti Pandorinu kutiju… to već puca! Istina će izaći na vidjelo! Meni ništa teško ne pada, ali kad žrtvujete porodicu… Mom pokojnom ocu su plijenili stvari sa Suda. Mislio je da se kockam ili drogiram. Sestra mi je ostala bez posla! Oni se brane kao da su nacionalno blago, a ne razbojnici koji su nas uništili, ali zato je Vukan laka meta i na njemu se možete iživljavati! Da sam ja bio to veče kući, ja bih nasrnuo na tog čovjeka i ja bih sada bio u zatvoru! Obujte moje cipele petnaest dana! Ja sam rizikovao sve i stavio glavu gdje niko neće nogu! Ukoliko postanem ministar sigurnosti, naručioci će se brzo otkriti! Sve će izaći na vidjelo! Ko je ugasio kamere na ulasku u Ljubinje?! Neko je to odlično znao i kretao se tamo gdje je bio siguran! Pretrpio sam toliko udaraca… Pravda mora biti osveta!“

Hadžifejzović : „Je li Dodik genije pa razvaljuje entitet ili je glup, pa to radi?“