Nebojša Vukanović : “Dodik je u pokretnom zatvoru, Čović od Kupresa do Sarajeva promijenio priču”

Komentirao je skandalozne izjave Milorada Dodika, kazao je: “Taj čovjek je monstrum!” “Osjećam ličnu sramotu što Dodik predstavlja RS na bilo koji način”

Naveo je kako je današnji sastanak vladajuće koalicije u RS reakcija na vrlo uspješan sastanak koji je opozicija iz RS jučer održala, kao i na njihove odluke i poteze koje povlače.

“Tog čovjeka ne treba spominjati. Svaki njegov dan je predug za sve nas, on samo isijava zlo. I danas je koristio priliku da mi vrijeđa pokojnu majku i porodicu. Prvo je našao ljude koji su me napali, napali mi porodicu, kuću, ugasili videonadzor. Ali kad-tad će ih stići ruka pravde i njega i ostale monstrume i izdajnike koji nas dovode na ivicu sukoba. Osjećam ličnu sramotu što neko takav predstavlja na bilo koji način RS. Nijedan okupator ne bi nanosio takvu štetu i povlačio takve poteze. On i Srbiju uvlači u probleme, misli da će ga vojska Srbije braniti od hapšenja. Vidjeli ste danas i uvrede Bakira, s njim je sjedio 10 godina, prije mjesec dana govorio je lijepo o njemu, molio ga da prave vlast, sada proziva njegovog pradjeda, ćukundjeda ne znam koga. Izgubio je kompas”, rekao je Vukanović u Danu uživo.

Naveo je kako su najveći krivci za Dodika oni koji su ga ostavili na vlasti 2022. godine – “Zapad i međunarodna zajednica”.

“Današnja odluka pokazatelj da priznaju Schmidta”

Komentirao je i današnju odluku koja je saopštena – da će se ukinuti finansiranje svim strankama u RS, a nakon odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta kojom se zabranjuje finansiranje SNSD-a i Ujedinjene stranke iz budžetskih sredstava na svim nivoima. Vukanović je naveo da Dodik time “priznaje Schmidta i priznaje njegovu odluku, samo će je dodatno proširiti na druge stranke.”

“Ali on (Dodik, op.a.) to ne može sprovesti jer su sami glasali za Izborni zakon čije je dijelove nametnuo i visoki predstavnik, a koji govori da se izdvaja dva posto iz budžeta za rad parlamentarnih stranaka. On da može pregazio bi nas, fizički nasrće na nas, vrijeđa nas. Reći ću vam iskreno, svaku aktivnost dok nisam ušao u parlament sam lično finansirao i nama neće biti problem (bez tih sredstava, op.a.), ali kada smo ušli u parlament počeli smo finansirati studente i davali desetine hiljada km u dobrotvorne svrhe tajno. To će najviše njih pogoditi. Ali mi ćemo preživjeti”, rekao je Vukanović.

Na pitanje šta znači najava da “opozicija preuzima inicijativu za stvaranje nove većine u Parlamentarnoj skupštini BiH”, odgovorio je: “Naša uloga u smirivanju tenzija kada je ova zemlja bila na ivici užasnih stvari. Ne daj Bože da se dese jedan ili dva incidenta u ovakvoj atmosferi, stvari mogu izbjeći kontroli. Kada je bila najava blokada SIPA-u u Lukavici, mi smo insistirali da budu smireni, da niko ne sluša Dodika i ne ostavlja posao. Lično sam otišao u Lukavicu i govorio im da ne nasjedaju jer se ništa ne događa.”

“Dodik priželjkuje sukob”

Kazao je kako se taj dan očekivao incident i da ga Dodik najviše priželjkivao, a da isto radi i danas – provocira.

“Zašto danas daje takve izjave i vrijeđa bilo kog Bošnjaka? Samo traži reakciju. Spreman je sve da nas zapali. Postoji kineska poslovica – zli ljudi su spremni zapaliti svoju zemlju da bi vladali pepelom. On to radi, pali požare svaki dan. Jedva čeka neki užasan čin da pokuša dobiti politički poen, to mu na sreću neće poći za rukom”, rekao je Vukanović u Danu uživo.

Govorio je i o Nacrtu sporazuma koji je opozicija iz RS usaglasila 90 posto.

“Čović od Kupresa do Sarajeva promijenio priču”

Odgovarajući na pitanje zašto nema sastanka s partnerima iz FBiH, kazao je kako je veoma nezadovoljan ponašanjem lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića i da mu je to jasno rekao na posljednjem sastanku.

“Od Kupresa do Sarajeva je promijenio priču, počeo da ucjenjuje, da traži izmjene Izbornog zakona. Što nije tražio 15 dana ranije kada je Krišto predložila Dodikov kadar da bude ministar (sigurnosti, op.a.). Sada želi da nas ucjenjuje. Rekao sam mu da smo mi pristojni, korektni i racionalni i da su institucije 2014-2018 radile normalno u korist svih građana i da je tadašnji sazvi Vijeća ministara postigao najbolji rezultat, ali da ne smatramo to kao našu slabost. Moj kolega Grković će ići na sastanke da tobože neko ne pomisli da želim tu funkciju silno. Ova kriza je pokazala da je Dodik ostao ključni hrvatski vitalni nacionalni interes u BiH. On ih je teritorijalno povezao i radi u njihovom interesu. Ne želimo da pravimo ustupke, bili smo vrlo korektni, a onda smo vidjeli da Čović pominje neke testove”, rekao je Vukanović.

Istakao je kako Čović radi isto u Mostaru isto ono što spočitava da se radi u Predsjedništvu BiH da izborom Željka Komšića kao člana iz reda hrvatskog naroda.

“Na isti način se biraju vijećnici u Mostaru, iz reda Srba ne dolaze sa srpske liste već HDZ-SDA liste. Čović uporno govori da je evropejac. Vidjeli ste današnju poruku iz EU da je opozicija svijetla tačka u ovom vremenu. Vidjet ćemo hoće li Čović i dalje ignorisati to i biti svezan za savez za koji je rekao na Kupresu da je bivši, ali njegovo ponašanje nije pokazala to ni u Vijeću ministara ni u u Domu naroda”, naglasio je Vukanović.

Kazao je i to kako “Dodik radi u interesu Hrvata da bi se otvorilo hrvatsko pitanje i priča o trećem entitetu”.

“Dodik i Čović imaju 10 od 42 poslanika u Predstavničkom domu – svega 25 posto, a u Domu naroda 6 od 15 i ne može nigdje manjina da drži u šahu većinu. Vidjet ćemo kako će se ponašati nakon ovog sporazuma koji pošaljemo. Ne trebamo slušati šta govori već poteze koji se povlače. Ne možete govoriti o deblokadi institucija i Evropi, a držati leđa Dodiku. Važna je uloga međunarodne zajednice”, smatra Vukanovvić.

Na kraju je odgovorio i na pitanje smatra li da će Dodik biti uhapšen.

“Mnogi ljudi su se u prošlosti ponašali kao odmetnici i bježali od pravde, ali su na kraju bili primorani da odgovaraju. On je mnogo zla napravio svom narodu da je davno trebao biti osuđen na dugogodišnju robiju. Do sada su zahvaljujući korupciji u pravosuđu izbjegavali ruku pravde, do kada ne znam. Imam osjećaj da se omča oko Milorada Dodik steže. On je u pokretnom zatvoru i ne spava. Vidite njegov izraz lica – to je uplašen čovjek. Ali svaki njegov dan na vlasti u RS pravi veliku štetu prije svega Srbima, a onda i ostalima. Uputit ću mu pismo kao što je on Miloševiću da se povuče i prestane da nas uništava jer je to jedini spas za RS i srpski narod. Pravda će biti osveta, spora je ali dostižna”, poručio je Vukanović.

(Kliker.info-N1)