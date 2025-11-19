Nebojša Vukanović: Đajić je opravdao nadimak ‘Crta’, Milorad i Igor Dodik su mu namjestili aferu s kokainom

Skandalozni video snimak koji je u srijedu, 19. novembra, osvanuo na društvenim mrežama, a na kojem se navodno vidi sada već bivši direktor UKC-a RS Vlado Đajić u razgovoru o kupovini veće količine kokaina, uzdrmao je političku i javnu scenu u BiH, posebno u manjem bh. entitetu RS.

Na snimku se jasno prepoznaju Đajić i dobro poznati kriminalac Nenad Radinković, dok se govori o sumi od 40.000 KM i preuzima paketić bijele praškaste materije. Objavljivanje ovog snimka pokrenulo je lavinu reakcija, ali i otvorilo pitanje unutarstranačkih obračuna u vrhu SNSD-a, s obzirom na brzinu smjene Đajića i imenovanja njegovog nasljednika.

Na ovo je reagirao i predsjednik stranke “Za pravdu i red” Nebojša Vukanović koji tvrdi da su Igor i Milorad Dodik preko svojih ljudi uklonili Vladu Đajića aferom vezanom za drogu.

“Jutros se na pojedinim sajtovima i društvenim mrežama pojavio video prilog na kome se vidi i jasno čuje da je Vlado Đajić naručio i kupio veću količinu kokaina, čija je vrijednosti oko 40.000 maraka, vjerovatno blizu kilograma, a količina droge koju mu je donio od ranije javnosti poznati kriminalac Nenad Radinković dovoljna je da se drogira cijeli Klinički centar Banja Luka. Na snimku jasno se vide Đajić, Radinković i kokain te čuje razgovor o nabavci narkotika

Nenad Radinković je hapšen u više navrata, dobro poznat policiji zbog više teških krivičnih djela koje je počinio, ali i javnosti iz slučaja ‘Đurević’ kada je on podmetnut i u montiranom provesu osuđen za izazivanje teške saobraćajne nesreće u Banjoj Luci, u kojoj je nastradao mladić Nikola Đurević, a pravi krivac Stanislav Čađo, tada ministar unutrašnjih poslova, koji je skrivio nesreću prolazeći na semaforu velikom brzinom kroz crveno svjetlo dok se trkao sa Dodikom i Škrbićem, ostao na slobodi”, naveo je Vukanović na svom blogu i dodao:

“Dakle Radinković je od ranije radio prljave poslove za režim, išao u zatvor i robijao umjesto njih, šutio i dobijao novac, i nema sumnje da su ga angažovali isti ljudi kako bi uklonili Vladu Đajića, koji ima loše odnose prije svega sa Igorom Dodikom, koji polako preuzima sve konce u Partiji kao organizacioni sekretar.”

Smatra da brzina reakcije Dodika i smijenjivanje Đajića pokazuje da je sve unaprijed bilo spremno i organizovano iz vrha režima.

“Munjevito objavljen ‘tvit’ i saopštenje Milorada Dodika da je Đajić uklonjen sa svih pozicija jer je drogiranje tobože za njega neprihvatljivo, potvrda je ko stoji iza objave snimka i operacije uklanjanja Đajića.

Gotovo u trenutku kada je objavljen snimak Dodik je donio odluku da smijeni Vladu Đajića sa svih funkcija, novi direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka je Nikola Šobot, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banje Luke, dok je za novog predsjednika Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Dodik imenovao Gorana Maričića, direktora Poreske uprave RS.

Sve je spremno i odrađeno u prepoznatljuvoj udbaškoj operaciji režima, kako bi se Igoru Dodiku uklonile sve prepreke za preuzimanjem potpune kontrole nad partijom, ali i omogućila simbioza sa Stanivukovićem, koji je već zakazao likovanje i konferenciju za novinare u 13, jer su Đajić i Ljubo Ninković jedini koje napada SNSD, a predstava će mu pomoći u jačanju opozicionog legitimiteta koji je izgubio potpuno nakon formiranja Pokreta za vlast sa Igorom Radojičićem i Dejanom Kojićem”, naveo je Vukanović.

Dodao je da operacija uklanjanja Vlade Đajića pokazuje koliko je “bio u pravu kada uporno ponavljam da je sa Dodikom mnogo bolje biti neprijatelj nego prijatel

“Nedavno sam pisao o mafijaškom poljupcu smrti i fotografiji Vlade Đajića sa Igorom Dodikom, koji mu se smijao u lice dok mu je navlačio omču na glavu.

Ponašanje Vlade Đajića, koji je ranije i dobio, a sada potvrdio nadimak ‘Crta’ je za svaku osudu, šalje se katastrofalna poruka mladima, ali on nije izolovan slučaj i izuzetak, većina objesnih u vrhu režima je na kokainu, a kada sam predložio da se svi poslanici i ministri testiramo na sve droge niko iz vlasri nije prihvatio izazov, a sada je svima jasno i zašto”, zaključio je Vukanović.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)