Nebojša Vukanović bez dileme : Ono što se događa u Beogradu, dešavat će se i u RS-u (VIDEO)

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović održao je konferenciju za medije u Banjoj Luci gdje se osvrnuo na to da mu je zapaljen automobil ispred porodične kuće.

Na početku konferencije, Vukanović je rekao kako će započeti press konferenciju partizanskom pjesmom “Naša borba zahtijeva da se gine da se pjeva”.

“Žao mi je majke i supruge koje su se potresle. Bile su zaspale, a komšija me zvao i primijetio je to. Pozvao je vatrogasce, ali je vozilo izgorjelo u potpunosti. Ovo je čist fašizam. Ovo je logičan epilog svega onoga što proživljavamo. Prije desetak dana sam podnio krivičnu prijavu protiv Dodika i saradnika zbog ugrožavanja sigurnosti. Podnio sam novu prijavu protiv Viškovića, Rankića i Stevandića. Ovo ne liči na skupštinu. Sramota nas je što učestvujemo, ali ne možemo se predati zlu”, rekao je Vukanović.

Naveo je kako imaju posla s “bandom i ludacima”.

“Ja mislim da ni u Sjevernoj Koreji ni u Somaliji ne postoji predsjednik skupštine koji je poslao takvu poruku opoziciji u trenutku dok izbacuje iz sale. Mi imamo posla s bandom, ludacima i odmetnicima. Mi se moramo braniti. Šta mi da radimo? Moramo se samoorganizovati i braniti, ako nas država ne brani. Nijedan ambasador se nije oglasio. Najveću odgovornost ima mafijaško pravosuđe koje nikada nije uradilo ništa da se rasvijetli bilo koji napad na mene, a tužilac Dino Redžović je podnio optužnicu protiv mene jer sam branio vatrogasce”, poručio je.

Poručio je kako će organizovati proteste i u Trebinju i Istočnom Sarajevu.

“Sinoć je Višković završio sjednicu, tvrdeći da ga ja podsjećam na Srbe koji su bili Pavelićevi generali u NDH koji su učestvovali u genocidu. Nakon dva sata mi je zapaljeno auto. Šta rade iz EU, OHR-a, OSCE-a i ostalih? Je li se neko oglasio? Nije. Oni su ovo zlo doveli na tenkovima i izgleda da bez tenkova neće otići. Organizovat ćemo skup 5 do 12 ispred palate pravde u Trebinju i pozivam ljude da dođu. U nedjelju ćemo imati skup s ciljem smirivanja tenzija u 19 sati u Istočnom Sarajevu. Ovo je fašizam u pravom smislu riječi. Ne pretjerujem, imamo posla s razbojnicima”, naveo je.

Vukanović je istaknuo i to kako bi bilo normalno da nakon svega dobije zaštitu, ali da se to neće desiti.

“Ne žele. Mi se moramo naoružati. Ja moram braniti svoju kuću. Neću nikoga upozoravati. Oko za oko, zub za zub. Ako neće da vrše istragu, mi ćemo je vršiti. Nemoj da misle da ćemo se povući, da ih se plašimo i da nećemo uzvratiti udarac. Onda je to put u hajdučiju, ali nama ništa drugo ne preostaje. Deset godina podnosim prijave, niko ništa nije preduzeo. Ako ništa drugo, pružit ćemo im otpor. Imaju i oni djecu i porodicu. Neka to shvate kako hoće. Moramo se braniti. Ako misle da je normalno da moja supruga i majka u dva sata ujutro idu u bolnicu i da proživljavaju traume, a da će oni raditi šta hoće… Mi imamo granice strpljenja”, poručio je.

Rekao je kako Stevandić zaslužuje da bude uhapšen.

“Stevandić mora da snosi odgovornost i trebao bi podnijeti ostavku. Trebao bi biti i uhapšen. Kao u filmu ‘Kum’, prvi se javlja da osudi napad. Staviš mi metu na čelo, nazivaš me izdajnikom, a kada se to dogodi onda se javlja”, naveo je.

Vukanović je kritikovao i novinare RTRS-a i ATV-a te je rekao kako snose dio odgovornosti za ovakvo stanje.

“Vi ste objavili da sam najveći neprijatelj RS-a. Vi mi stavljate metu na čelo i morate snositi odgovornost. Zato što služite mafiji. Je l’ vam jasno? Vi niste novinari, vi ste sluge mafije. Vodite linč protiv moje porodice, a onda idete njemu da ljubite ruku i mislite da je to ok. Prestanite to da radite”, oštro je poručio Vukanović.

Na kraju, rekao je da ono što se događa u Beogradu, dešavat će se i u RS-u.

“Isto ono što se događa u Beogradu, dešava se i ovdje jer je prekardašilo ljudima. Nije ovo zemlja jednog čovjeka, ovo je država svih nas”, zaključio je Nebojša Vukanović.

(Kliker.info-FTV)