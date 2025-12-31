Ne žele odgajati djecu u Los Angelesu : George Clooney i njegova porodica dobili francusko državljanstvo

Slavni glumac George Clooney i njegova supruga, advokat za ljudska prava Amal Clooney, zajedno sa svojim osmogodišnjim blizancima Alexanderom i Ellom, dobili su francusko državljanstvo.Porodica je tako i službeno pronašla svoj raj u Francuskoj, gdje već neko vrijeme žive, piše E! Online.

Ova promjena za Georgea i Amal, koji su se vjenčali 2014. u Veneciji, neće predstavljati veliku tranziciju jer već godinama žive u ruralnom dijelu Francuske. “Živimo na farmi u Francuskoj”, rekao je glumac za Esquire u listopadu. “I ja sam dobar dio djetinjstva proveo na farmi, a kao klinac sam mrzio tu ideju.”

Uprkos početnim rezervama, par se odlučio za život na selu jer su bili “zabrinuti zbog odgajanja naše djece u L.A.-u, u kulturi Hollywooda”. Clooney vjeruje da je to najbolja odluka za Alexandera i Ellu. “Sada nisu stalno na svojim iPadima. Večeraju s odraslima i moraju pospremiti svoje tanjure. Imaju puno bolji život”, objasnio je oskarovac.

64-godišnji glumac dodao je kako život u Europi pomaže zaštititi privatnost njegove djece i drži ih podalje od etikete “nepo beba”. “Osjećao sam da nikada neće dobiti poštenu priliku u životu”, nastavio je. “U Francuskoj ih nimalo ne zanima slava. Ne želim da hodaju okolo zabrinuti zbog paparazza. Ne želim da ih uspoređuju s tuđom poznatom djecom.”

Čini se da njegova djeca ionako ne mare previše za slavu svojih roditelja. “Čak i s osam godina, moja kći sada prevrće očima, što je nešto novo”, ispričao je George u podcastu “New Heights” Travisa i Jasona Kelcea. “Rekao bih joj: ‘Hej, znaš, tvoj tata je velika zvijezda.’ A ona samo prevrne očima.”

No, George ističe da su njegova djeca “stvarno dobro odgojena”, možda zato što je kod kuće “malo strog”. “Moram reći, prilično je smiješna avantura odgajati djecu, jer ne shvaćate koliko vas slušaju”, dodao je zvijezda “Hitne službe”.

