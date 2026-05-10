Ne žele ga samo Manchester City i Real Madrid, Amar Dedić na meti još jednog velikana
Amar Dedić, fudbalski reprezentativac BiH, svojim sjajnim partijama u dresu Benfice privukao je pažnju brojnih klubova, a sada se pojavio još jedan tim koji ga želi vidjeti u svojim redovima
Iako je ove sezone bio standardni prvotimac portugalskog velikana, Dedić bi predstojećeg ljeta mogao promijeniti sredinu i napustiti klub u kojem trenutno nastupa.
Ranije je objavljeno da ga u svojim redovima žele vidjeti Manchester City i Real Madrid, a sada se u utrku za njegov potpis uključio još jedan klub.
Kako tvrde turski mediji, a prenose portugalski, Dedić se našao na radaru velikana Fenerbahcea, koji ga želi potpisati, jer se još uvijek ne zna hoće li Nelson Semedo i Mert Muldur ostati u klubu.
Njegov profil je privlačan turskom velikanu, a hoće li ga uspjeti dovesti u svoje redove, bit će poznato kada krene ljetni prelazni rok ove godine.
Inače, Dedić je Benficu koštao 12 miliona eura prošlog ljeta, a njegova otkupna klauzula iznosi 50 miliona eura.
(Kliker.info-Oslobođenje)
