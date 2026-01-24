Naučnici sa Oxforda otkrili koji vitamin pouzdano štiti od gripa
Nova opsežna analiza provedena na 36.000 ljudi otkriva da osobe s ozbiljnim nedostatkom vitamina D imaju 33 posto veće šanse da završe u bolnici zbog respiratornih infekcija.
Naučnici s univerziteta Surrey, Oxford i Reading proveli su do sada najveće istraživanje o utjecaju “sunčevog vitamina” na respiratorno zdravlje. Cilj je bio utvrditi može li vitamin D, koji je već poznat po svojoj ulozi u očuvanju zdravlja kostiju i mišića, pružiti zaštitu od virusnih i bakterijskih bolesti poput gripe, upale pluća i bronhitisa.
Ključni nalazi istraživanja
Analizom podataka utvrđena je direktna korelacija između razine vitamina u krvi i otpornosti organizma:
- Povećan rizik: Osobe s teškim nedostatkom vitamina D (koncentracija ispod 15 nmol/L) imale su 33 posto veću vjerojatnost prijema u bolnicu zbog respiratornih infekcija u usporedbi s onima koji su imali optimalne razine (iznad 75 nmol/L).
- Zaštitni efekt: Studija je pokazala da se za svakih 10 nmol/L povećanja vitamina D u krvi, stopa bolničkih prijema smanjuje za 4 posto..
- Antivirusna svojstva i preporuke
Iako je primarna funkcija vitamina D regulacija kalcija i fosfata, stručnjaci ističu njegova antivirusna i antibakterijska svojstva. Abi Bournot, vodeća autorica studije sa Univerziteta u Surreyju, naglasila je važnost suplementacije, posebno tijekom jeseni i zime.
“Vitamin D vitalan je za našu fizičku dobrobit. Osim što održava kosti i mišiće zdravima, njegova antivirusna svojstva pomažu u smanjenju rizika od respiratornih infekcija koje mogu dovesti do hospitalizacije,” izjavila je Bournot.
Ranjive grupe
Istraživanje, objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition, posebno upozorava na sredovječne i starije osobe koje su podložnije komplikacijama respiratornih infekcija. Također, zajednice etničkih manjina u Velikoj Britaniji identificirane su kao grupe s većim rizikom od nedostatka ovog vitamina.
Ovi podaci pružaju čvrstu naučnu podlogu teoriji da jednostavna intervencija, poput suplementacije vitaminom D, može igrati ključnu ulogu u rasterećenju zdravstvenog sustava tijekom sezone gripe.
(Kliker.info-agencije)
