hamburger-icon

Kliker.info

Naučnici sa Oxforda otkrili koji vitamin pouzdano štiti od gripa

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Naučnici sa Oxforda otkrili koji vitamin pouzdano štiti od gripa

24 Januara
05:33 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Nova opsežna analiza provedena na 36.000 ljudi otkriva da osobe s ozbiljnim nedostatkom vitamina D imaju 33 posto veće šanse da završe u bolnici zbog respiratornih infekcija.

Naučnici  s univerziteta Surrey, Oxford i Reading proveli su do sada najveće istraživanje o utjecaju “sunčevog vitamina” na respiratorno zdravlje. Cilj je bio utvrditi može li vitamin D, koji je već poznat po svojoj ulozi u očuvanju zdravlja kostiju i mišića, pružiti zaštitu od virusnih i bakterijskih bolesti poput gripe, upale pluća i bronhitisa.

Ključni nalazi istraživanja

Analizom podataka utvrđena je direktna korelacija između razine vitamina u krvi i otpornosti organizma:

  • Povećan rizik: Osobe s teškim nedostatkom vitamina D (koncentracija ispod 15 nmol/L) imale su 33 posto veću vjerojatnost prijema u bolnicu zbog respiratornih infekcija u usporedbi s onima koji su imali optimalne razine (iznad 75 nmol/L).
  • Zaštitni efekt: Studija je pokazala da se za svakih 10 nmol/L povećanja vitamina D u krvi, stopa bolničkih prijema smanjuje za 4 posto..
  • Antivirusna svojstva i preporuke

Iako je primarna funkcija vitamina D regulacija kalcija i fosfata, stručnjaci ističu njegova antivirusna i antibakterijska svojstva. Abi Bournot, vodeća autorica studije sa Univerziteta u Surreyju, naglasila je važnost suplementacije, posebno tijekom jeseni i zime.

“Vitamin D vitalan je za našu fizičku dobrobit. Osim što održava kosti i mišiće zdravima, njegova antivirusna svojstva pomažu u smanjenju rizika od respiratornih infekcija koje mogu dovesti do hospitalizacije,” izjavila je Bournot.

Ranjive grupe

Istraživanje, objavljeno u American Journal of Clinical Nutrition, posebno upozorava na sredovječne i starije osobe koje su podložnije komplikacijama respiratornih infekcija. Također, zajednice etničkih manjina u Velikoj Britaniji identificirane su kao grupe s većim rizikom od nedostatka ovog vitamina.

Ovi podaci pružaju čvrstu naučnu podlogu teoriji da jednostavna intervencija, poput suplementacije vitaminom D, može igrati ključnu ulogu u rasterećenju zdravstvenog sustava tijekom sezone gripe.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku