U Kantonalnom sudu u Mostaru u četvrtak, 20. augusta, je nastavljen glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić.

Pred Sudskim vijećem saslušani su vještaci medicinske struke, među kojima obducent koji je pregledao tijelo ubijene Jahić, te stručnjaci koji su obavili psihijatrijsko-psihološko vještačenje optuženog.

Obducent: Smrt je nastupila odmah

Prvi je svjedočio dr. Dražan Damjanjuk, specijalista i stalni sudski vještak, koji je kazao da je 18. novembra u Mostaru obavio obdukciju tijela Aldine Jahić.

Prema njegovom nalazu, na desnoj strani glave, u području sljepoočnice, nalazila se ulazna rana od vatrenog oružja.

Damjanjuk je pojasnio da je tokom prvog pregleda, zbog velike rane na lijevoj strani glave, u blizini očiju, pomislio da se radi o izlaznoj rani. Daljnjim pregledom utvrđeno je da to nije bio izlazni otvor, dok je metak pronađen u području potiljka.

Vještak je kazao da je smrt bila nasilna i da je nastupila praktično trenutno jer je projektil pogodio mozak.

Na pitanje odbrane, Damjanjuk je naveo da na tijelu Aldine Jahić nisu pronađene druge povrede.

Kalajdžić govorio o Hitleru i ‘Hyperu’

Posebnu pažnju tokom današnjeg ročišta izazvalo je svjedočenje vještakinje Alme Bravo-Mehmedbašić, koja je zajedno s kolegom obavila psihijatrijsko-psihološke razgovore i testiranja Anisa Kalajdžića.

Prema njenim riječima, Kalajdžić je tokom razgovora kazao da je sljedbenik Adolfa Hitlera i nacionalsocijalističke ideologije. Vještakinja je navela i da je tokom razgovora pjevao nacističke pjesme te govorio da je Aldina Jahić iznevjerila nacističku ideologiju.

Kalajdžić je, prema riječima vještakinje, iznio i tvrdnju da je otprilike 15 dana prije ubistva u njegovo tijelo ušao ‘Hyper’, nakon čega je, kako je tvrdio, „radio što je god htio“.

Također je govorio o navodnoj podvojenoj ličnosti.

Međutim, Bravo-Mehmedbašić je pred Sudskim vijećem kazala da joj je takvo predstavljanje vlastitog psihičkog stanja djelovalo neautentično. Prema njenoj stručnoj procjeni, tokom razgovora i testiranja stečen je utisak da optuženi pokušava manipulirati situacijom kada se suoči sa stvarnim događajima.

Vještak: Testove je riješio na visokoj razini

Pred sudom je svjedočio i dr. Senadin Fadilpašić, neuropsihijatar i sudski vještak sa 14 godina iskustva.

Fadilpašić je kazao da je Kalajdžić sve testove riješio na visokoj razini te da tokom vještačenja nije pronađeno ništa što bi ukazivalo na poremećene kognitivne ili psihomotoričke sposobnosti.

Kod optuženog su, prema njegovim riječima, utvrđeni blaža depresivnost i anksioznost, ali je pojasnio da takva stanja mogu biti posljedica situacije u kojoj se nalazi i vremena provedenog u pritvoru.

Vještak je također naveo da kod Kalajdžića nisu utvrđene suicidalne misli.

Vještaci: Tvrdnje o ‘Hyperu’ ostavljale utisak manipulacije

Fadilpašić se složio sa svojom kolegicom da se ponašanje i izjave optuženog teško mogu povezati s poremećajem ličnosti koji bi objasnio njegovo postupanje.

Prema stavu vještaka iznesenom pred sudom, njegovo pozivanje na nacizam, pjevanje nacističkih pjesama i priča o ‘Hyperu’ ostavljali su utisak svjesne manipulacije, a ne manifestacije duševnog poremećaja.

Tužiteljicu Vesnu Pranjić zanimalo je zbog čega je, prema procjeni vještaka, došlo do afektivne reakcije koja je prethodila ubistvu Aldine Jahić, piše Hercegovina.info.

Vještaci su naveli da se radilo o kulminaciji negativnog naboja cjelokupne situacije.

Fadilpašić je dodatno pojasnio da tokom testiranja i razgovora nisu uočeni poremećaji zapažanja, emocija, govora, pamćenja i drugih psihičkih funkcija koji bi ukazivali na ozbiljno narušenu sposobnost razumijevanja ili upravljanja vlastitim postupcima.

Prema njegovoj procjeni, Kalajdžić je i u vrijeme događaja bio svjestan svojih postupaka.

Predsjednik Vijeća pitao: “Je li se pravio lud?”

Predsjednik Sudskog vijeća Darko Zovko tokom ispitivanja vještaka posebno se osvrnuo na Kalajdžićevu priču o „Hyperu“.

Zanimalo ga je da li je takva tvrdnja mogla služiti tome da se optuženi predstavi kao osoba u težem psihičkom stanju nego što je stvarno bio, odnosno da li se, pojednostavljeno, „pravio lud“.

Vještaci su na to pitanje odgovorili potvrdno.

Kao jedan od razloga naveli su činjenicu da je Kalajdžić, čak i kada je svoje postupke povezivao s ‘Hyperom’, mogao detaljno opisivati događaje povezane s ubistvom Aldine Jahić.

Prema njihovoj stručnoj procjeni, takav način iznošenja događaja nije odgovarao slici osobe koja zbog duševnog poremećaja nije mogla razumjeti svoje postupke ili njima upravljati.

Porodica Jahić podnijela imovinskopravni zahtjev

Na kraju ročišta Damir Alić iz Tuzle, advokat porodice Jahić, predao je Tužilaštvu, Sudskom vijeću i odbrani imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Postupak protiv Anisa Kalajdžića bit će nastavljen pred Kantonalnim sudom u Mostaru. O njegovoj krivičnoj odgovornosti odlučit će Sudsko vijeće nakon okončanja dokaznog postupka i glavnog pretresa.

(Radio Sarajevo)