Nastavak Trumpovog bunta protiv presude Vrhovnog suda : Uvodim globalne carine od 15 posto

Američki predsjednik Donald Trump najavio je na društvenoj mreži Truth Social da će uvesti globalne carine od 15%, što je nastavak njegovog bunta protiv presude Vrhovnog suda kojom su poništene prethodne uvozne carine.

Trump je prvo u petak izjavio da će carine koje je sud ukinuo zamijeniti s carinama od 10% na svu robu koja ulazi u SAD. No sad je na Truth Socialu objavio da će se carina povećati na 15 posto.

“Na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i iznimno antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon mnogih mjeseci razmišljanja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Država, molim vas da ovu izjavu uzmete kao potvrdu da ću ja, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, s trenutnim učinkom povećati svjetske carine za zemlje, od kojih mnoge desetljećima pljačkaju SAD, bez odmazde (dok se ja nisam pojavio!), sa 10% na potpuno dopuštenu i legalno provjerenu razinu od 15%”, objavio je Trump.

Podsjećamo, u odluci Vrhovnog suda za koju je glasalo šest od devet sudaca, utvrđeno je da je američki predsjednik prekoračio svoje ovlasti kada je prošle godine uveo sveobuhvatne globalne carine koristeći Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977. godine.

Vrhovni sud SAD-a, najviše pravno tijelo u zemlji, ima devet sudaca. Šest od njih su konzervativni, što se općenito smatra da ide u korist Donalda Trumpa. No, u jučerašnjoj presudi, većina se izjasnila protiv njegovih želja. Vrhovni sud donio je svoj zaključak o poništenju carina u pravnom sporu koje su pokrenule tvrtke pogođene carinama, i 12 saveznih država, od kojih je većina pod demokratskom vlašću.

(Kliker.info-agencije)