Predsjednica Naša stranka Sabina Ćudić objavila je videosnimak u kojem poručuje da će ova politička partija na predstojećim izborima na svoje izborne liste uvrstiti i državljane Bosna i Hercegovina koji žive u dijaspori.

Ćudić je istakla da širom svijeta živi veliki broj Bosanaca i Hercegovaca koji su uspješni stručnjaci u različitim oblastima, od medicine i informacionih tehnologija do prava i političkih nauka.

“Sigurno imate dragu osobu iz BiH koja živi u inostranstvu. To su Bosanci i Hercegovci koji žive širom planete i rade kao eksperti u brojnim oblastima. Imamo fantastične ljude širom svijeta”, poručila je Ćudić.

Naglasila je da se mnogi ljudi iz bh. dijaspore često pitaju na koji način mogu doprinijeti razvoju svoje domovine i staviti svoje znanje i iskustvo u službu Bosne i Hercegovine. Prema njenim riječima, upravo zbog toga je Naša stranka odlučila otvoriti prostor za takve ljude i omogućiti im da se kandiduju na izbornim listama.

“Naša stranka je prva i jedina u BiH koja ove godine garantuje mjesta na listama za Bosance i Hercegovce koji žive u inostranstvu. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da su nam potrebni novi lideri, neopterećeni političkim dešavanjima u BiH i stranačkim interesima”, kazala je Ćudić.

Dodala je da stranka želi kandidate koji će svojim znanjem, iskustvom i ekspertizom doprinijeti razvoju države i donijeti nove ideje u politički život Bosne i Hercegovine.