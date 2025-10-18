Narodna skupština RS : Ana Trišić Babić imenovana za v.d. predsjednicu RS-a
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske imenovali su na posebnoj sjednici Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske, a raspravu među poslanicima izazvala je njena biografija.
Za ovu odluku je glasalo 48 poslanika, dok je četvoro glasalo protiv.
Naime, opozicioni poslanici nazvali su je NATO lobistom.
Tokom rasprave iznesene su brojne informacije u vezi njenog dosadašnjeg rada, nakon čega je Srna objavila njenu kompletnu biografiju.
Ana Trišić Babić rođena je i školovala se u Banjaluci. Završila je Gimnaziju i Pravni fakuktet 1991. godine. Diplomirala je međunarodne odnose, a u spoljnu politiku BiH uključila se početkom 2000-ih.
Od 2001. godine radila je u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, a od 2007. do 2015. obavljala je dužnost zamjenice ministra spoljnih poslova BiH. U tom periodu, u skladu sa odlukama organa Republike Srpske učestvovala je u pregovorima o jačanju regionalne i saradnje BiH sa NATO savezom.
Ana Trišić Babić je tokom rata bila urednik banjalučkog BiG radija. Od 1995. do 1996. godine radila je kao novinar, dopisnik RFE. Nakon rata u BiH, kroz angažman u OHR-u i USAID-u, bila je rukovodilac različitih projekata.
Trišić Babić govori više jezika – engleski, njemački, francuski i ruski.
Duže od 15 godina je savjetnik Milorada Dodika, i kao predsjednika i kao člana Predsjedništva BiH. U ovom mandatu je takođe bila dio njegovog kabineta.
Ana Trišić Babić je udata i majka je dva sina. Prije dvije godine pobijedila je karcinom, nakon čega se aktivno uključila u broje kampanje podrške oboljelim od ove bolesti.
Više o dešavanjima u NSRS uoči imenovanja Trišić pogledajte u prilogu Tatjane Drljić.
(Kliker.info-N1)
