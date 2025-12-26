Narodna poslanica pokazala lažne diplome : “Protiv mene se vodi orkestrirana kampanja” (FOTO)

Narodna poslanica i v.d. zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Nikolina Šljivić saopštila je da se već sedmicama u javnosti vodi kampanja protiv nje koja, kako navodi, nema veze ni sa činjenicama, ni sa profesionalnim standardima, niti sa osnovnim ljudskim dostojanstvom.

U saopštenju za javnost Šljivić ističe da se oglašava posljednji put, zahtijevajući od svih medija, posebno portala, koji su objavili neistinite, netačne ili neprovjerene informacije o njoj, da ih isprave i objave demanti.

„Ne iznosim ovu izjavu da bih se ikome pravdala. Reakciju dugujem ljudima koji me poznaju, ali i onima koji nisu zaslužili da budu uvučeni u ovu priču samo zato što se moje ime koristi za senzaciju, klikove i javno linčovanje“, navela je Šljivić, dodajući da ovom izjavom želi staviti tačku na spekulacije, konstrukcije i svjesno plasirane neistine.

Prema njenim riječima, cijela kampanja počela je problematizovanjem njenog imenovanja za vršioca dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, nakon čega je uslijedilo etiketiranje kao „najmanje aktivne poslanice“, a potom i, kako navodi, otvorena degradacija kroz stereotipe.

„Isključivo zato što sam žena koja vodi računa o svom izgledu i koja je vlasnica salona ljepote, bila sam izložena javnom omalovažavanju. Time nije napadnuta samo moja ličnost, već je svjesno ponižavano jedno časno i pošteno zanimanje“, navodi Šljivić.

Posebno ističe da je kao potpuna neistina plasirana tvrdnja da je „završila fakultet za četiri mjeseca“, te da je u tom kontekstu zloupotrijebljena informacija o fakultetu na kojem nikada nije studirala, što su, kako kaže, i sami iz te ustanove javno potvrdili.

Šljivić navodi da je studirala na drugoj visokoškolskoj ustanovi i da je javnosti dostavila zvaničnu potvrdu o studiranju, hronologiji i sticanju diplome. Pojasnila je i da je Univerzitet na kojem je diplomirala u međuvremenu promijenio naziv i danas posluje kao Univerzitet MB, kao pravni sljednik Univerziteta „Union – Nikola Tesla“, uz puni kontinuitet prava i važenja diploma.

Uprkos tome, ističe da su pojedini mediji nastavili da objavljuju netačne i neprovjerene informacije, bez ikakvog pokušaja da je kontaktiraju, što ocjenjuje kao grubo kršenje osnovnih principa odgovornog i objektivnog novinarstva.

Kampanja je, prema njenim riječima, potom prešla na najniži nivo – kroz lične napade, komentare o fizičkom izgledu, zloupotrebu privatnih fotografija i širenje sadržaja sa anonimnih i privatnih profila.

„Izostala je ne samo profesionalna odgovornost dijela medija, već i ljudska i moralna odgovornost svakog pojedinca koji je takav sadržaj svjesno prenosio i dodatno spinovao“, navela je Šljivić.

Podsjetila je i da je položila stručni upravni ispit, koji se, kako ističe, ne može položiti bez validne visokoškolske diplome i propisanog pripravničkog staža, naglašavajući da se radi o zakonskoj činjenici potvrđenoj zvaničnim dokumentima.

Ona tvrdi da se radilo o orkestriranom napadu u kojem su, kako kaže, svi koji su imali institucionalnu ili političku obavezu da reaguju – ćutali, osim predsjednika stranke kojoj pripada.

„Niko od zvaničnika nije stao u zaštitu jedne žene, majke, koleginice i narodne poslanice, i to je važno saznanje za moj dalji odnos prema svima“, poručila je.

Posebnu zahvalnost uputila je Aktivu žena Ujedinjene Srpske, koje su joj, kako navodi, javno pružile podršku.

U saopštenju ističe da je javni linč kojem je bila izložena pokazao duboku netoleranciju dijela javnosti prema ženama koje ne odgovaraju ustaljenim stereotipima, te da je uvjerena da se ovakav napad ne bi desio da nije žena.

„U javnom prostoru postoji veliki broj funkcionera čije biografije bi mogle biti predmet analiza i provjera, ali oni nisu bili interesantni. Ono što se desilo meni, nije se desilo njima, niti bi se desilo“, navela je.

Šljivić je zatražila od svih medija da isprave neistine o njenom obrazovanju, zanimanju i kvalifikacijama, posebno naglašavajući da je izjava predsjednika stranke kojoj pripada, prema njenim riječima, zlonamjerno pogrešno interpretirana.

„Nije govorio o meni kao ‘svojoj frizerki’, već je branio dostojanstvo tog zanimanja, govoreći o svojoj frizerki“, pojasnila je.

Na kraju poručuje da je javnosti dostavila sve dokaze, da se više neće oglašavati po ovom pitanju, te da će protiv svih koji su iznijeli neistine biti preduzete odgovarajuće pravne radnje.

„Iskreno se nadam da se niko od onih koji su učestvovali u ovoj hajci, a posebno njihova djeca, nikada neće naći u situaciji da prolaze kroz ono što smo moje dijete i ja proživljavali u proteklim mjesecima“, zaključila je Šljivić.

(Kliker.info-Buka)