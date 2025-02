Naredni bojkot u BiH će biti dva dana: “Svake sedmice ćemo povećavati za dan”

Suad Đozić iz neformalne grupe građana “Bojkot u BiH” za N1 je govorio o bojkotu kupovine koji je jučer održan na području cijele Bosne i Hercegovine poručujući da će naredne sedmice on biti održan dva dana i da će se ti dani pobune povećavati svake sedmice sve dok se ne poduzmu konkretne mjere zaštite građana.

Budući da je Porezna uprava Republike Srpske danas iznijela u javnosti podatke da je u petak kada je bio bojkot potrošeno više u trgovinama nego dan ranije, pitali smo Đozića kako komentariše takve navode?

“Sasvim je očekivano, a i pojedini režimski mediji učestvuju u tome da se pravi jedna lažna slika. Čak i da je povećana kupovina u trgovačkim lancima nikad se ne može desiti da se duplo više potroši na bojkotu nego dan ranije. To nije moguće i oni će osjetiti gubitke, a gubici se osjete i na kratkotrajnim proizvodima poput voća i povrća i drugih nekih artikala”, naveo je Đozić.

Zatim nam je rekao da će naredne sedmice u BiH biti dva dana bojkota uzastopno.

“Petak i subotu, nedjelja je svakako neradna tako da mislim da će trgovci znatno sa kratkotrajnim proizvodima u ponedjeljak imati problema. I ne mislim da ne trebamo obeshrabriti ljude kada je u pitanju bojkot, već suprotno. Mislim da ih trebamo potaknuti na to. Ovih dana me je mnogo novinara i političara nazvalo i pružilo podršku tako da uopće ne vidim razlog za pesimizam”, naglasio je Đozić.

Pojasnio je i šta očekuje od nadležnih nakon ovih bojkota. Smatra da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sada najavila samo kozmetičke promjene.

“Pričaju o zamrzavanju cijena i to stvarno vrijeđa inteligenciju svih nas. Ljudi su s razlogom bojkotovali, a tome doprinosi i činjenica da je moja Facebook grupa ‘Bojkot u BiH’ za nekoliko dana dobila 50.000 članova. Reći da treba zamrznuti cijene zbog kojih je bojkot i pokrenut je besmisleno i vrijeđa inteligenciju. Zamrzavanje cijena je uredu, ali kada se vrate u normalu, kada se marže spuste i kada na osnovnim životnim namirnicama poput hljeba, mliječnih proizvoda, ulja, šećera, brašna itd. bude nula posto PDV-a, pet posto marže, kada budu drakonske kazne za velike lance trgovina ako se krši politika marže, a ne simbolična kazna od 3.000 KM, a on danas zaradio 100.000 KM. I onda možemo pričati o bitnim promjenama cijena, a ne zamrzavati postojeće. I onda kada se promijene treba ih zamrznuti i reći da nema više njihovih promjena do daljnjeg. A ovo sada je besmisleno zamrzavati”, mišljenja je Đozić.

Smatra da ovim procesom upravljaju moćnici, a ne vlast.

“Da sam na njihovom mjestu ja bih podigao cijene ne ni za 600 posto već za 1.000 posto jer nemamo države. Hoću da kažem da to što rade je sada van pameti”, dodao je.

Osvrnuo se opet na bojkot navodeći da će se on, ne samo nastaviti, već i povećavati svake sedmice za jedan dan.

“Doći ćemo u situaciju kada ćemo cijelu sedmicu bojkotovati sve te velike lance trgovine i onda ne znam šta će oni sa tom robom. Mogu staviti onda cijenu kakvu hoće, ali sami sebi prave problem”, zaključio je Đozić.

Važno je istaći da se društvenim mrežama već počeo objavljivati i dijeliti poster na kojem je najava bojkota za petak i subotu, odnosno, za 7. i 8. februar.

Navedena su i dva slogana – “stop previsokim cijenama, bojkot spušta cijene” i “budi dio promjene”.

racionalizujte potrošnju ostalim danima,

kupujte samo nužne namirnice,

petak i subota – ne kupuj.

Podsjetimo, bojkot tržnih centara u Bosni i Hercegovini koji se desio jučer, 31. januara, privukao je pažnju javnosti i medija, a njegova efikasnost i utjecaj na cijene osnovnih životnih namirnica bili su glavne teme diskusije među ekonomskim stručnjacima, sindikalnim predstavnicima i udruženjima potrošača.

Iako su mišljenja o stvarnom efektu ove akcije podijeljena, poruka potrošača je bila jasna – građani su nezadovoljni neprestanim rastom cijena i zahtijevaju konkretne mjere.

Budući da su za RS već danas izneseni podaci, javnost u FBiH će morati malo sačekati jer će u ponedjeljak biti poznato kako je bojkot prošao u ovom dijelu BiH.

