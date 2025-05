Napadnut Pero Previšić: ”Napali su me lokalni HDZ-ovci”

Pero Previšić, član Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH i lider Čapljinske neovisne stranke, napadnut je danas na jednoj benzinskoj crpki u Čapljini.

Za Bljesak.info je potvrdio da se nakon incidenta nalazi kod kuće i odmara.

”Krenuo sam za Sarajevo, i kada sam stao na benzinsku, lokalni HDZ-ovci iz Čapljine su me verbalno napali. Snažno su me odgurnuli, udario sam glavom o pod i nisam mogao ustati. Odvezla me Hitna pomoć i obavljen je pregled. Htjeli su me poslati u bolnicu, ali sam inzistirao da idem kući”, rekao je Previšić.

Dodao je kako je policija izašla na teren i uzela izjave i od njega i od osoba koje su sudjelovale u incidentu.

”Prijetili su mi zbog mog političkog djelovanja i kritika koje upućujem Draganu Čoviću. Bila je to ružna scena i jasna prijetnja. Već sam ranije imao prijetnju smrću. Nisam se dobro osjećao sat vremena nakon napada. Kada je prošlo neko vrijeme, osjećao sam se bolje.”, istaknuo je.

Previšić je poznat kao jedan od najglasnijih kritičara Dragana Čovića i HDZ-a BiH, a uvjeren je kako su motivi napada upravo njegova politička stajališta.

Kaže kako očekuje da nadležne institucije obave svoj posao.

