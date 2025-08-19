napadač je sin Sanina Muse : Napadnut novinar Avdo Avdić, osude napada stižu sa svih strana

U sarajevskom naselju Grbavica je napadnut novinar Avdo Avdić. Napao ga je sin vođe pokreta “Vjera, narod, država” Sanina Muse.

Kako piše portal Istraga.ba, napad se desio nakon što su objavili više tekstova o Saninu Musi koji je u posljednjih nekoliko dana podigao tenzije u Bosni i Hercegovini svojim najavama da će sa “1.000 muslimana” otići u Široki Brijeg.

Nakon što je udario Avdića, napadač je pitao: “Hoćeš li još”? Avdić mu je odgovorio da ga može udarati koliko hoće, ali da mu neće uzvratiti.

Musinom sinu, kako dalje prenosi portal, smetalo je što je Avdić došao u Jablanicu gdje se okupilo šest pristalica njegovog oca koji su krenuli u Široki Brijeg kako bi obavili molitvu.

Nakon napada uhićen je Abdulaziz Musa, potvrđeno je iz Tužiteljstva Kantona Sarajevo.

Radio-televizija Federacije BIH najoštrije osuđuje brutalni fizički napad na kolegu Avdu Avdića. Od nadležnih organa traži se hitnu istragu i procesiuranje počinitelja gnusnog napada. Kao javni servis RTVFBIH uvijek će podržavati kolege novinare i medije u obavljanju svog posla.

Zbog napada na novinare oglasili su se i iz televizije N1, a povodom višemjesečnih, kako navode – najgnusnijih prijetnji putem komentara na portalu, društvenim mrežama, ali i mejlovima. Navode kako najveći broj komentara poziva na paljenje njihove redakcije. Javni pozivi na linč i ubojstvo predstavljaju izravan udar na slobodu medija i sigurnost novinara. Poručuju kako prijetnje neće zaustaviti njihov rad, ali i da je neophodna hitna reakcija institucija.

(Kliker.info-FTV)