Napad na ustavni poredak : Tužilaštvo BiH naredilo privođenje predsjednika RSDodika, premijera Viškovića i šefa parlamenta Stevandića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) izdalo je sudskoj policiji naredbu za privođenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE).

U naredbi za privođenje na teret im se stavlja da su izvršili krivično djelo “napad na ustavni poredak”.

Nalog je izdat na dan kada je Narodna skupština RS trebalo da raspravlja o Nacrtu Ustava RS kojim vlasti u RS planiraju da definišu taj entitet u BiH kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, i ukinu Vijeće naroda.

To se navodi u radnoj verziji novog Ustava RS, u koji je Radio Slobodna Evropa (RSE) imao uvid i čije su odredbe u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Obraćajući se novinarima u Banjaluci, Dodik je ponovio tvrdnju koju je iznosio i prethodnih dana, rekavši da se neće odazvati pozivu Tužilaštva BiH za saslušanje, optužujući Sud i Tužilaštvo za “inkviziciju”.

“Nećemo se odazvati, evo privedite nas, hajde da vidim kako ćete to uraditi. Ako misle da je rješenje da Dodika vide s lisicima, to je njihov domet, ali to ne znači da mogu to da urade “, kazao je Dodik na konferenciji za novinare, na kojoj su se obratili i Višković i Stevandić.

Iz Tužilaštva BiH objavili su 6. marta marta da od decembra prošle godine provode istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo “napad na ustavni poredak”.

Tužilaštvo nije objavilo na šta se konkretno odnosi istraga, za djelo za koje Krivični zakon BiH predviđa kaznu zatvora od pet godina, kao i mogućnost zabrane obavljanja dužnosti.

Naredbu za privođenje Dodika, Viškovića i Stevandića, Tužilaštvo BiH dalo sudskoj policiji Suda BiH, pri čemu je zatražena i asistencija Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

“Ne bih preporučio SIPA-ida djeluje i vjerujem da neće. Imam i povjerenje u policiju RS”, kazao je Dodik, najavljujući i da će podići krivične prijave za “rušenje raznih stvari”, ne precizirajući protiv koga i na šta se konkretno odnose.

Protiv daljnjeg prisutva EUFOR-a

Dodik je prošle sedmice na društvenim mrežama objavio da ga je Tužilaštvo BiH pozvalo da dođe u petak, 7. marta, kako bi dao izjavu “kao osumnjičeni za rušenje ustavnog poretka”. I tada je poručio da se neće odazvati pozivu.

Potom je u medijskom istupu naveo da mu je novi poziv za davanje iskaza upućen za ponedjeljak, 10. marta, ali je potom izjavio da nije dobio poziv iz Tužilaštva BiH.

Zakon o krivičnom postupku BiH predviđa mogućnost izdavanja naredbe za prislino dovođenje na davanje iskaza, u slučaju da osoba koja je pozvana u pravosudne inistucije odbija da to uradi. U slučaju da ni to nije moguće, idući korak je raspisivanje potjernice.

Na novinarski upit šta će se dogoditi ukoliko ona bude raspisana, Dodik na konferenciji za novinare nije konkretno odgovorio, nego je optužio novinarku da ne poznaje procedure.

Novinari su, također, pitali šta će se dogoditi ukoliko u ovaj proces bude uključen EUFOR, a Dodik je odgovorio konstatacijom da je to “glupo pitanje” jer “EUFOR za to nema mandat”.

Govoreći o misiji Althea EUFOR-a u BiH, koja je proteklih dana uputila dodatne snage u tu zemlju, Dodik je najavio da će ubrzo imati sastanak na visokom nivou u Rusiji i da će od te zemlje tražiti da u Vijeću sigurnosti UN-a uloži veto na daljnje prisustvo EUFOR-a u BiH.

Inicijativa o OHR-u

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u RS iskoristili su konferenciju za novinare da nekoliko puta ponove da nema potrebe za uznemirenošću, ali i da ponovo tvrdnje koje su i ranije iznosilida “BiH nije država nego zajednica dva entiteta i tri konsitutivna naroda”.

Također su ponovili optužbe na račun visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, za koje tvrde da nema legitimitet da obnaša tu dužnost. Također je najavljeno da će biti inicirano da vlasti RS proglase Ured visokog predstavnika (OHR) “zločinačkom organizacijom”, uz obrazloženje da on “zauzima samo jednu stranu koja je protiv Republike Srpske.”Visoki predstavnik pozvao poslanike i vijećnike u RS da spriječe napad na ustavni poredak BiH

Kao i Dodik, i Stevandić i Višković su poručili da nemaju namjeru da se odazovu pozivu Tužilaštva BiH za saslušanje.

Višković je rekao da se nikada svojom voljom neće odazvati Sudu i Tužulaštvu BiH u Sarajevu, ističući da im ne vjeruje i od njih “ne očekuje pravičnost”. Istovremeno, naveo je da je spreman da se odazove pozivu bilo kojeg tužitelja u Banjaluci.

Ističući da se ne boji progona i prijetnji, rekao je da “u ime institucija ostaje na čelu vlade RS”.

“Izvoli te relizirajte ih. Pucate iz prazne puške, ali pravite situaciju da možda neko da zapuca iz pune puške. Ovo nije prijetnja, jer iz RS idu druge stvari, pozivi na mir i dijalog, ali sve se to ignoriše”, kazao je Višković.

Stevandić je ustvrdio da poslanici Skupštine RS imaju imunitet od krivičnog gonjenja, ističući i da je evidentan “napad na ustavni poredak RS”.

“Mi smo u antirantoj pozi, ali to ne znači da nećemo koristi pravo na samoodbranu”, kazao je-

Nalog za privođenje Dodika, Stevandića i Viškovića, s ciljem davanja iskaza u Tužilaštvu BiH, dolazi na dan kada se održava sjednica Narodne skupštine RS i rasprava o nacrtu novog Ustava RS.

Novim ustavom vlasti tog entiteta planiraju definirati RS kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku, i ukinu Vijeće naroda. Osim toga, poslanici u RS bi u srijedu trebali raspravljati i o osnivanju specijalnog suda i tužilaštva za “zaštitu ustavnog uređenja”.

To je jedna od poteza na koji su se odlučile vlasti RS, nakon što je Dodik 26. februara, prvostepenom presudom Suda BiH, osušen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.

Dan nakon presude, Skupština RS je usvojila neustavni zakon kojim je, na području tog entiteta, pokušala zabraniti rad Suda i Tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Jednostrano ukidanje nadležnosti države BiH na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu sa Ustavom BiH i Ustavni sud BiH je ovaj zakon privremeno stavio van snage 7. marta. No, Dodik je poručio da RS neće odustati od zakona.

(Kliker.info-RSE)